Мировые лидеры поздравили Грузию с Днем независимости

Первые лица, министры иностранных дел и официальные лица иностранных государств поздравили Грузию со 103-й годовщиной провозглашения независимости.

Президент Польши Анджей Дуда, который был единственным главой государства, посетившим Тбилиси, заявил на площади Свободы, что «наше единство и солидарность должны стоять на пути любого империалистического марша».

«Польша и поляки всегда будут надежным союзником Грузии, союзником, который будет использовать все свои возможности, чтобы поддержать Грузию и содействовать интеграции Грузии в евроатлантическое пространство», – сказал президент Дуда, добавив, что «в объединенной Европе и в НАТО достаточно места, чтобы принять наших друзей из Восточной Европы – Грузию, Украину и Молдову».

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Гарибашвили получил поздравительное послание от президента США Джо Байдена по случаю Дня независимости. Президент Байден заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Грузию на пути евроатлантической интеграции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также поздравил грузинский народ с Днем независимости, отметив, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии и осуждают оккупацию Россией Абхазии и Цхинвальского региона.

«Соединенные Штаты и Грузию связывают стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях. Мы готовы поддержать Грузию на пути укрепления демократических процессов, создания более независимой судебной системы и обеспечения полноценного Парламента», – сказал госсекретарь США.

Королева Великобритании Елизавета II также направила в Грузию поздравительное обращение.

"თქვენს აღმატებულებას და საქართველოს მოსახლეობას საუკეთესო სურვილებით ვულოცავ ეროვნულ დღესასწაულს"



მისი უდიდებულესობა დედოფალ ელისაბედ მეორის მოლოცვა.



Message from HM Queen Elizabeth II on #Georgia Independence Day#26მაისი

🇬🇪🇬🇧@MarkClaytonFCDO pic.twitter.com/Qss5Toey7U — UK in Georgia (@UKinGeorgia) May 26, 2021

Президент Европейского совета Шарль Мишель откликнулся в Twitter в День независимости Грузии, заявив, что ЕС поддерживает территориальную целостность страны и ее амбициозную программу реформ.

Warmest congratulations to Georgia 🇬🇪 on its Independence Day.



The EU values our strong partnership and will continue to stand by Georgia firmly in friendship and in support of its territorial integrity and its ambitious reforms agenda. pic.twitter.com/C1ZyBdyTuU — Charles Michel (@eucopresident) May 26, 2021

Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо своей грузинской коллеге Саломе Зурабишвили. «Грузия смогла продемонстрировать убедительное движение к демократии, сближению с ЕС и НАТО и продолжению реформ», – написал Макрон.

В поздравительном письме президенту Грузии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «масштаб наших межгосударственных отношений с богатыми традициями расширяется и сегодня формируется в качестве стратегического партнерства».

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в видеообращении, что «моя страна никогда не свыкнется с российской оккупацией Абхазии и Цхинвали». «Суверенитет и территориальная целостность Грузии чрезвычайно важны для нас».

Congratulations @Zourabichvili_S and Georgian people on Independence Day.

Lithuania supports your aspiration to build a democratic, prosperous and secure European state! pic.twitter.com/uTayv4VTTt — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 26, 2021

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министра Ираклия Гарибашвили поздравили с Днем независимости Грузии Президент Турции, премьер-министр Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и премьер Госсовета КНР.

Президент Исландии Гудни Йоханссон, а также министерства иностранных дел и официальные лица разных стран поздравили Грузию с Днем независимости в Twitter.

Sending sincere congratulations from Iceland🇮🇸 to the people of Georgia🇬🇪 and to President @Zourabichvili_S as you celebrate your Independence Day. Hope to visit your beautiful country some day. Gilotsav Sakartvelo! — President of Iceland (@PresidentISL) May 26, 2021

Министерство иностранных дел Армении:

We warmly congratulate friendly people of #Georgia on National #IndependenceDay. Wishing progress and prosperity. გულითადად გილოცავთ საქართველოს და მეგობარ ქართველ ხალხს ეროვნულ დღესასწაულს – საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. pic.twitter.com/lTVWQjE8sr — MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) May 26, 2021

Министерство иностранных дел Словении:

🇸🇮🤝🇬🇪



Congratulations on #IndependenceDay of #Georgia in the year marking the 30th anniversary of the restoration of the country's independence. Wishing progress, prosperity and well-being of Georgia and its people. pic.twitter.com/8JQ2faZ1bV — SLOVENIAN MFA (@MZZRS) May 26, 2021

Министерство Европы и иностранных дел Албании:

Happy Independence Day #Georgia!

Albania extends its warmest congratulations to the people & our colleagues of @MFAgovge on their independence day! Looking forward to further deepening cooperation between our countries.🇦🇱🇬🇪 pic.twitter.com/6Rv0EFfBz9 — Albanian MEFA 🇦🇱 (@AlbanianDiplo) May 26, 2021

Министерство иностранных дел Турции:

Happy Independence Day to our Neighbor and Strategic Partner #Georgia.🇹🇷🇬🇪@MFAgovge pic.twitter.com/D3HGXeClJ0 — Turkish MFA (@MFATurkey) May 26, 2021

Министерство иностранных дел Украины:

Congratulations to friendly Georgia on Independence Day! Looking forward to the further development of strategic partnership between 🇺🇦 & 🇬🇪. Joining efforts for the European and Euro-Atlantic integration of our countries! #StrongerTogether#Saqartvelos gaumarjos! pic.twitter.com/6ex1Sv3MWQ — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 26, 2021

Министерство иностранных дел Эстонии:

Happy birthday, #Georgia! Sincere congratulations to our freedom loving 🇬🇪 friends, 🇪🇪 stands by you. pic.twitter.com/F8N80L73Jb — Estonian MFA 🇪🇪 (@MFAestonia) May 26, 2021

Министерство иностранных дел Румынии:

#Romania 🇷🇴 wishes Happy Independence Day to #Georgia 🇬🇪, looks forward to strengthening bilateral cooperation & expresses firm commitment to continue supporting 🇬🇪 in following its European and Euro-Atlantic path. @MFAgovge pic.twitter.com/lgTkFQvXH2 — MFA Romania (@MAERomania) May 26, 2021

Министерство иностранных дел Литвы:

Our best wishes to our #Georgian 🇬🇪 friends on Independence Day! You can always count on #Lithuania’s 🇱🇹 support for democratic and European future of #Georgia.



ლიეტუვა-საქართველოს მეგობრობას გაუმარჯოს! pic.twitter.com/AGFoC8MIQD — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) May 26, 2021

Министерство иностранных дел Латвии:

Congratulations to the people of #Georgia on their Independence Day and warmest wishes for peace, security, and prosperity 🇬🇪 pic.twitter.com/6rqeBaQt5j — Latvian MFA (@Latvian_MFA) May 26, 2021

Министерство иностранных дел Сербии:

Our best wishes and sincere congratulations to @MFAgovge and to the people of #Georgia on their #IndependenceDay. pic.twitter.com/H8kO52y7DO — MFA Serbia (@MFASerbia) May 26, 2021

Министерство иностранных дел Парагвая:

Desde la República del #Paraguay 🇵🇾, saludamos y felicitamos a #Georgia 🇬🇪 con motivo de conmemorarse un aniversario más de su Independencia y la proclamación de la Primera República, deseando bienestar y prosperidad a ese país. pic.twitter.com/fXDX0b6JVV — Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay) May 26, 2021

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель поздравила Грузию с Днем независимости, отметив, что завоевать независимость и свободу непросто, но ради них стоит бороться. «Вы не одиноки в этой борьбе», – добавила она.

🇬🇪 Happy #independenceday #Georgia #Sakartvelo, this time from your close partner – #Ukraine. #26May is a reminder that #Independance and #Freedom do not come easy but they are worth fighting for. In this fight you are not alone.

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Другой депутат Европарламента Свен Миксер сказал: «Грузия – это Европа».

Congratulations to Georgia on their Independence Day. 30 years ago, Georgia regained independence and continues the legacy of the First Democratic Republic. Georgia is Europe! 🇬🇪 — Sven Mikser (@svenmikser) May 26, 2021

Первая Республика Грузия потеряла независимость 25 апреля 1921 года после вторжения Красной Армии Советской России. Страна восстановила свою независимость 9 апреля 1991 года на основании Декларации независимости от 26 мая 1918 года.

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