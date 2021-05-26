Мировые лидеры поздравили Грузию с Днем независимости
Первые лица, министры иностранных дел и официальные лица иностранных государств поздравили Грузию со 103-й годовщиной провозглашения независимости.
Президент Польши Анджей Дуда, который был единственным главой государства, посетившим Тбилиси, заявил на площади Свободы, что «наше единство и солидарность должны стоять на пути любого империалистического марша».
«Польша и поляки всегда будут надежным союзником Грузии, союзником, который будет использовать все свои возможности, чтобы поддержать Грузию и содействовать интеграции Грузии в евроатлантическое пространство», – сказал президент Дуда, добавив, что «в объединенной Европе и в НАТО достаточно места, чтобы принять наших друзей из Восточной Европы – Грузию, Украину и Молдову».
Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Гарибашвили получил поздравительное послание от президента США Джо Байдена по случаю Дня независимости. Президент Байден заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Грузию на пути евроатлантической интеграции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также поздравил грузинский народ с Днем независимости, отметив, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии и осуждают оккупацию Россией Абхазии и Цхинвальского региона.
«Соединенные Штаты и Грузию связывают стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях. Мы готовы поддержать Грузию на пути укрепления демократических процессов, создания более независимой судебной системы и обеспечения полноценного Парламента», – сказал госсекретарь США.
Королева Великобритании Елизавета II также направила в Грузию поздравительное обращение.
Президент Европейского совета Шарль Мишель откликнулся в Twitter в День независимости Грузии, заявив, что ЕС поддерживает территориальную целостность страны и ее амбициозную программу реформ.
Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо своей грузинской коллеге Саломе Зурабишвили. «Грузия смогла продемонстрировать убедительное движение к демократии, сближению с ЕС и НАТО и продолжению реформ», – написал Макрон.
В поздравительном письме президенту Грузии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «масштаб наших межгосударственных отношений с богатыми традициями расширяется и сегодня формируется в качестве стратегического партнерства».
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в видеообращении, что «моя страна никогда не свыкнется с российской оккупацией Абхазии и Цхинвали». «Суверенитет и территориальная целостность Грузии чрезвычайно важны для нас».
Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министра Ираклия Гарибашвили поздравили с Днем независимости Грузии Президент Турции, премьер-министр Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и премьер Госсовета КНР.
Президент Исландии Гудни Йоханссон, а также министерства иностранных дел и официальные лица разных стран поздравили Грузию с Днем независимости в Twitter.
Министерство иностранных дел Армении:
Министерство иностранных дел Словении:
Министерство Европы и иностранных дел Албании:
Министерство иностранных дел Турции:
Министерство иностранных дел Украины:
Министерство иностранных дел Эстонии:
Министерство иностранных дел Румынии:
Министерство иностранных дел Литвы:
Министерство иностранных дел Латвии:
Министерство иностранных дел Сербии:
Министерство иностранных дел Парагвая:
Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель поздравила Грузию с Днем независимости, отметив, что завоевать независимость и свободу непросто, но ради них стоит бороться. «Вы не одиноки в этой борьбе», – добавила она.
Другой депутат Европарламента Свен Миксер сказал: «Грузия – это Европа».
Первая Республика Грузия потеряла независимость 25 апреля 1921 года после вторжения Красной Армии Советской России. Страна восстановила свою независимость 9 апреля 1991 года на основании Декларации независимости от 26 мая 1918 года.
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