ფოტოამბავი | მომიტინგეებმა დამოუკიდებლობის დღის პირველი მსვლელობის მარშრუტი აღადგინეს და „აგენტების“ კანონის წინააღმდეგ აქცია გამართეს

26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციის მონაწილეები თბილისში კოსტავას ქუჩიდან ვაკის პარკისკენ დაიძრნენ და 1919 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან ერთი წლის თავზე განხორციელებული მსვლელობის მარშრუტი გაიმეორეს.

ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge

