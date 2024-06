Пять лет с «Гавриловской ночи»

Сегодня исполнилось пять лет с т.н. «Гавриловской ночи» в Тбилиси. В этот день 2010 года с кресла председателя Парламента Грузии к делегатам Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке обратился российский депутат Сергей Гаврилов, являющийся президентом ассамблеи. Люди, протестовавшие против визита Гаврилова в Грузию, которые получили тяжелые травмы в результате массового применения слезоточивого газа и резиновых пуль во время разгона акции протеста, до сих пор не признаны потерпевшими, и, несмотря на призывы Европейского суда по правам человека, виновные в насилии до сих пор не установлены.

Текущая ситуация

Участник акции протеста Давид Парадашвили, потерявший возможность передвигаться в результате жестокого разгона протеста в новь с 20 на 21 июня 2019 года, сегодня обратился к Министерству здравоохранения с просьбой о встрече с министром Михаилом Сарджвеладзе. Его главное требование – чтобы государство покрыло расходы на его лечение и предоставило ему необходимую медицинскую помощь. В интервью телекомпании «Пирвели» Парадашвили оценивает эти пять лет как «пять лет ада» и говорит, что уже много лет он, как единственный кормилец семьи, не имеет возможности работать и жить полноценной жизнью.

На эту же тему в интервью грузинской службе Радио Свобода высказалась Мако Гомури, потерявший глаз во время «Гавриловской ночи». По ее словам, ей уже важно не установить, кто выпустил пулю, повредившую ей глаз, а то, чтобы изменилась система и пророссийская власть.

Сегодня молодежное движение «Дафиони» анонсировало акцию в Тбилиси перед зданием Парламента и в Батуми на площади Эра в 19:00.

Предыстория

Сергей Гаврилов прибыл в здание Парламента Грузии в качестве президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая проводила в Тбилиси свою 26-ю сессию. Заседание, назначенное на 19 июня 2019 года, было отменено после того, как грузинские депутаты от оппозиции бойкотировали выступление Гаврилова на русском языке с трибуны спикера Парламента. Их протест продолжился снаружи здания законодательного органа, и к нему присоединились многие граждане Грузии. Участники акции требовали отставки тогдашнего председателя Парламента, а ныне премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Позже высокопоставленные чиновники «Грузинской мечты», в том числе председатель Парламента и премьер-министр, а также президент, и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, осудили действия российского депутата в Парламенте Грузии и объяснили этот факт «ошибкой протокола».

Тем не менее, протесты продолжились в ночь с 20 на 21 июня. Демонстранты протестовали против визита российского депутата в Парламент и требовали отставки высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты». Поздно вечером начался интенсивный разгон протестов. Представители «Грузинской мечты» обосновали активное применение слезоточивого газа и резиновых пуль тем, что оппозиция «манипулировала» участниками митинга и подталкивала их к насилию с целью отомстить, несмотря на то, что российская делегация уже покинула страну.

Бывший министр внутренних дел и нынешний лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария не был привлечен к ответственности за применение непропорциональной силы для разгона протеста. В интервью, данном 28 июня 2019 года, он заявил: «если в глазах народа я стал кровавым палачом, это означает, что это мое бремя … и я как-нибудь буду нести это бремя для того, чтобы все в этой стране поняли раз и навсегда что невозможно насильственно атаковать институты в этой стране, это не соответствует развитию страны, я как-то буду нести это бремя». Однако, покинув «Грузинскую мечту», Гахария ушел от ответственности.

Последующая ситуация

В ходе разгона пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских и более 30 журналистов, в том числе Гурам Мурадов из «Civil Georgia». 102 человека были доставлены в больницу с ушибами и травмами глаз. Однако, несмотря на призывы организаций гражданского общества, многие до сих пор не получили статуса потерпевших, и лишь немногие получили этот статус по решению прокуратуры в 2019 и 2023 годах.

В то же время 19 человек, в том числе бывший депутат «Единого национального движения» Ника Мелия и бывший министр обороны Грузии (2004-2006) Ираклий Окруашвили, были задержаны по обвинению в организации, руководстве и участии в групповом насилии во время беспорядков 20-21 июня. Их также обвинили в попытке свержения власти. Кроме того, по различным, в том числе уголовным, обвинениям были задержаны 305 протестующих.

Прокуратура 24 июня 2019 года начала расследование по обвинению в превышении полицией своих служебных полномочий в отношении некоторых участников митинга 20-21 июня. 10 полицейских были отстранены от службы, несколько полицейских были задержаны вскоре после этого, 15, 16 июля и 28 августа. Однако один из задержанных был освобожден через несколько месяцев под залог. После длительного расследования МВД обязали выплатить компенсацию некоторым протестующим.

7 мая 2024 года по жалобам демонстрантов и журналистов, пострадавших в результате 20-21 июня 2019 года Европейский суд по правам человека признал, что государство нарушило Европейскую конвенцию по правам человека, в частности ее статью 3 (запрет пыток), и обязал государство выплатить заявителям в общей сложности 153 600 евро.

