ЕСПЧ обязал Грузию возместить ущерб по делам «гавриловской ночи»

7 мая Европейский суд по правам человека установил Грузии нарушение Европейской конвенции по правам человека, в частности ее статьи 3 (запрет пыток), по жалобам пострадавших демонстрантов и журналистов 20-21 июня 2019 г., и обязал государство выплатить в пользу истцов в целом 153 600 евро.

26 грузинских активистов и журналистов обратились в ЕСПЧ с пятью делами. Это дела: Берикашвили против Грузии, Курдованидзе и другие против Грузии, Багашвили и другие против Грузии, Сванадзе против Грузии, Цаава и Кмузов против Грузии. Жалобы на Грузию были поданы в суд на основании статей 3, 10, 11, 13, 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд отмечает, что власти Грузии «немедленно» и «по собственной инициативе» начали расследование, и в то же время признает, что сложный характер уголовного расследования создал определенные трудности для властей в своевременном анализе имеющихся материалов. «Однако суд не может считать, что приведенные властями причины являются достаточными для оправдания того, что они не приложили адекватных усилий для продолжения основных направлений расследования, и такая ситуация продолжается уже более четырех с половиной лет».

По заявлению суда, власти не оспаривают тот факт, что травмы заявителей были причинены резиновыми пулями. «Суд не может игнорировать риски для жизни и здоровья людей, возникающие в результате ненадлежащего использования таких нелетальных боеприпасов», – заявил суд. Соответственно, суд считает, что все телесные повреждения, полученные заявителями и которые были должным образом задокументированы, достаточны для применения статьи 3 Конвенции.

Однако суд установил нарушение статьи 3 только в процессуальной части, а не в материальной части, принимая во внимание сложный характер расследования, пандемию Covid-19, замедлившую ход расследования, и тот факт, что что многие заявители подали свои заявления преждевременно. Суд отмечает, что анализ по существу не может быть проведен до тех пор, пока власти не завершать расследования.

Европейский суд по правам человека отмечает, что одна из проблем, с которой столкнулись власти в ходе расследования, заключается в том, что «невозможно идентифицировать сотрудников правоохранительных органов, которые стреляли резиновыми пулями, поскольку они были в масках и не имели опознавательных знаков».

20-21 июня 2019 г. не менее 240 человек, в том числе 40 журналистов и 80 полицейских, получили увечья в результате разгона полицией антиоккупационного митинга перед зданием Парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Напряженность возникла после того, как российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов обратился к присутствующим с кресла спикера Парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, которое проводилось в зале заседания Парламента Грузии 19 июня 2019 года.

