МВД обязали выплатить содержание и возместить моральный ущерб участникам митинга 20-21 июня

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) сообщила 27 декабря, что Тбилисский городской суд вынес решение в пользу пострадавших в результате разгона акции протеста, состоявшейся возле здания Парламента 20-21 июня 2019 года, и поручил Министерству внутренних дел возместить моральный ущерб и выплатить содержание.

В результате событий 20-21 июня один из пострадавших, Георгий Сулашвили потерял глаз, однако суд не принял решение о выплате ему содержания, а лишь обязал МВД возместить ему моральный ущерб в размере 20 000 лари. АМЮГ обжаловало это решение в Апелляционном суде.

По данным АМЮГ, Тбилисский Апелляционный суд своим решением от 26 декабря отклонил апелляционные жалобы МВД и частично удовлетворил апелляции Георгия Сулашвили и еще одного потерпевшего. В частности, согласно решениям Апелляционного суда в пользу Георгия Сулашвили министерство было обязано возместить моральный ущерб в размере 50 000 лари и выплачивать ежемесячное содержание в размере 780 лари.

Что касается второго потерпевшего, имя которого осталось неизвестным, МВД обязали выплатить 30 тысяч лари в качестве компенсации морального вреда и 1 155 лари в качестве содержания ежемесячно с 21 июня 2019 года до конца его жизни. Однако Тбилисский апелляционный суд изменил это решение и обязал МВД выплатить в его пользу 50 тысяч лари в виде компенсации за моральный вред.

Решение Апелляционного суда еще не вступило в законную силу.

20-21 июня 2019 г. в результате разгона полицией антиоккупационного митинга перед зданием Парламента пострадали не менее 240 человек, в том числе 40 журналистов и 80 полицейских. Акция протеста перед зданием Парламента началась после того, как на 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Парламенте Грузии депутат Госдумы РФ от КПРф Сергей Гаврилов обратился к собравшимся с кресла, предназначенного для председателя парламента.

