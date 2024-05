ქართველი ხალხის აქტი სანქციებისა და აშშ-საქართველოს ურთიერთობების გადახედვის შესახებ აშშ-ის სენატს წარედგინა

ამერიკელმა სენატორმა ჯინ შაჰინმა, სენატორებთან ჯიმ რიშთან, ბენ კარდინთან და პიტ რიკეტსთან ერთად, 23 მაისს აშშ-ს სენატში კანონპროექტი წარადგინა სახელწოდებით „დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მხარდასაჭერად საქართველოში და სხვა მიზნებისთვის, ან ‘ქართველი ხალხის აქტი’ (Georgian People’s Act (GPA’))“.

კანონპროექტი საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელი ქმედებებისა და პოლიტიკის საპასუხოდ რიგ ღონისძიებებს ითვალისწინებს, მათ შორის სანქციებს ქართველი მაღალჩინოსნების მიმართ, საგარეო დახმარების გადახედვასა და არსებული ორმხრივი ურთიერთობების გადაფასებას.

GPA ყურადღებას ამახვილებს აშშ-საქართველოს ურთიერთობებზე მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, და ხაზს უსვამს, რომ ბოლო მოვლენები ამ ურთიერთობების უწყვეტობას და სულისკვეთებას ანგრევს. მასში ნახსენებია „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის“ ხელახალი ინიცირება, შემდგომი მასშტაბური საპროტესტო აქციები, აქციის მონაწილეების მიმართ გამოყენებული არაპროპორციული ძალა, ოპოზიციონერი დეპუტატების საპარლამენტო მოსმენებიდან გაძევება, „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელთა ანტიდასავლური და ანტიამერიკული რიტორიკა, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა 29 აპრილს გამართულ კონტრაქციაზე, ოპოზიციის წინააღმდეგ დაშინებისა და მუქარის გაგრძელება, ჟურნალისტებზე და სამოქალაქო საზოგადოებაზე თავდასხმები. შემდეგ კანონპროექტი ამ ახალ გარემოებაში საქართველოსთან ურთიერთობის პირობებს აზუსტებს, რაც ინდივიდუალური პირების მიმართ სანქციებსა და დახმარების პრიორიტეტების გადახედვას ითვალისწინებს.

კანონპროექტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გადახედოს ზემოთხსენებულ საკითხებს და სანქციები დაუწესოს იმ პირებს, რომლებიც უშუალოდ არიან პასუხისმგებელი ისეთი ქმედებების ან პოლიტიკის განხორციელებაზე, რომლებიც მნიშვნელოვნად უთხრის ძირს მშვიდობას, უსაფრთხოებას, სტაბილურობას, სუვერენიტეტს ან საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე გააგრძელოს რეფორმების გზა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსი, გააგრძელოს წვლილის შეტანა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ საერთაშორისო ძალისხმევაში, „მათ შორის რუსეთთან ვაჭრობაზე სანქციების დაწესებისა და რუსეთზე დაწესებული საერთაშორისო სანქციების აღსრულების გზით“.

კანონპროექტი ასევე მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ყველა პირი და მოხსნას მათ წინააღმდეგ წარდგენილი ბრალდებები, პატივი სცეს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას და უზრუნველყოს, რომ 2024 წლის ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები იქნება „თავისუფალი, სამართლიანი და ქართველი ხალხის ნების ამსახველი“.

სანქციები

კანონპროექტი ხაზს უსვამს, რომ „აშშ-ის პოლიტიკა ითვალისწინებს საქართველოს კონსტიტუციურად გაცხადებული მისწრაფებების მხარდაჭერას“, გახდეს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი და ამბობს, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ბლოკირების ქმედებები „კორუმპირებული ოლიგარქიული ძალებისგან არასათანადო გავლენის გამო, კორუფციის ფორმას წარმოადგენს“. აქედან გამომდინარე, კანონპროექტში ნათქვამია, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა განიხილოს მოგზაურობაზე შეზღუდვები ან სანქციები იმ პირების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ისეთ ქმედებებზე, რომლებიც ხელს უშლის საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას.

GPA-ში ნათქვამია, რომ შეერთებულმა შტატებმა, საქართველოს ბოლოდროინდელი მოვლენების საპასუხოდ, უნდა გადააფასოს, მოჰყვება თუ არა საქართველოში ინდივიდუალური პირების მიერ განხორციელებულ ბოლოდროინდელ ქმედებებს აშშ-ს მიერ სანქციების დაწესება მნიშვნელოვანი კორუფციული და ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო. კანონპროექტში ნათქვამია, რომ „აშშ-მა უნდა განიხილოს ვიზების გაუქმების საკითხი აშშ-ში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის, ასევე საქართველოს ხელისუფლების იმ წარმომადგენლებისთვის, „რომლებიც შეგნებულად ჩაერთნენ მნიშვნელოვან კორუფციულ ქმედებებში, ან ძალადობის და დაშინების აქტებში, საქართველოში ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შეფერხების მიზნით“.

