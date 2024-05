«Акт грузинского народа» о санкциях и пересмотре американо-грузинских отношений представлен в Сенат США

Сенатор США Джин Шахин вместе с сенаторами Джимом Ришем, Беном Кардином и Питом Рикеттсом 23 мая внесла в Сенат США законопроект под названием «Поддержка демократии и верховенства закона в Грузии и для других целей, или «Акт грузинского народа» (Georgian People’s Act (GPA)).

Законопроект предусматривает ряд мер в ответ на недавние действия и политику властей Грузии, включая санкции против высокопоставленных грузинских чиновников, пересмотр внешней помощи и переоценку существующих двусторонних отношений.

GPA фокусируется на отношениях США и Грузии с момента обретения Грузией независимости и подчеркивает, что недавние события подрывают преемственность и дух этих отношений. В нем упоминаются повторное инициирование «проекта закона о прозрачности иностранного влияния», дальнейшие масштабные акции протеста, непропорциональное применение силы к участникам акций, изгнание оппозиционных депутатов с парламентских слушаний, антизападная и антиамериканская риторика представителей «Грузинской мечты», в том числе выступление Бидзины Иванишвили на контракции 29 апреля, продолжающиеся запугивания и угрозы в адрес оппозиции, нападения на журналистов и гражданское общество. Далее законопроект уточняет условия отношений с Грузией в этой новой ситуации, что предусматривает введение санкций в отношении индивидуальных лиц и пересмотр приоритетов помощи.

Законопроект призывает власти Грузии рассмотреть урегулировать вышеуказанные вопросы и принять меры в отношении тех лиц, кто несет прямую ответственность за реализацию таких действий или политики, которые существенно подрывают мир, безопасность, стабильность, суверенитет или территориальную целостность Грузии, а также продолжать путь реформ и курс евроатлантической интеграции, продолжать вносить вклад в международные усилия против российской агрессии, «в том числе посредством введения санкций на торговлю с Россией и применения международных санкций против России».

Законопроект также призывает власти Грузии освободить всех лиц, задержанных по политическим мотивам, и снять с них обвинения, уважать свободу собраний и выражения мнений, а также обеспечить, чтобы парламентские выборы, запланированные на октябрь 2024 года, были «свободными, справедливыми и отражали волю грузинского народа».

Санкции

В законопроекте подчеркивается, что «политика США заключается в поддержке заявленных в Конституции стремлений Грузии» стать членом ЕС и НАТО, и говорится, что действия по блокированию евроатлантической интеграции Грузии «из-за неправомерного влияния коррумпированных олигархических сил представляют собой форму коррупции». В связи с этим, в законопроекте говорится, что Соединенным Штатам следует рассмотреть вопрос об ограничениях на поездки или санкциях против лиц, ответственных за действия, которые препятствуют евроатлантической интеграции Грузии.

В GPA говорится, что Соединенным Штатам в ответ на недавние события в Грузии следует переоценить, приведут ли недавние действия отдельных лиц в Грузии к санкциям США за значительную коррупцию и нарушения прав человека. В законопроекте говорится, что «Соединенным Штатам следует рассмотреть вопрос об отмене виз для граждан Грузии, проживающих в США, и членов их семей, а также для тех представителей властей Грузии», которые «сознательно участвовали в серьезных коррупционных актах или актах насилия» и запугивания, чтобы помешать евроатлантической интеграции Грузии».

Согласно законопроекту, эта переоценка должна начаться с 2012 года и коснуться всех лиц, занимавших или занимающих высокие должности в Парламенте и правительстве Грузии, а также лиц, действующих от имени властей Грузии, в том числе правоохранительных, разведывательных, судебных, местных или муниципальных властей. Визовые ограничения будут распространяться как на этих лиц, так и на членов их семей.

Законопроект также предусматривает санкции за нарушение мира, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности в Грузии. Эти санкции распространяются как на ответственных лиц, так и на членов их семей и включают ограничения прав собственности, отказ в выдаче и аннулирование виз и т.д.

Если власть Грузии продолжит принимать закон об «иностранных агентах» и другие законы, которые препятствуют ее интеграции в ЕС, согласно законопроекту, правительство США пересмотрит свою политику в отношении Грузии и пересмотрит иностранную помощь и помощь в сфере безопасности, доступную в настоящее время для Грузии.

Всеобъемлющий пересмотр внешней помощи

Законопроект предписывает государственному секретарю не позднее чем через 60 дней после принятия закона и в координации с администратором USAID и другими соответствующими федеральными агентствами представить отчет соответствующим комитетам Конгресса с описанием любой помощи, которую правительство США предоставило властям Грузии, и которая не была направлена на развитие демократии и укрепление верховенства закона, а также предоставить подробный обзор каждого проекта и выделенного на него финансирования.

Законопроект предусматривает приостановку всех проектов, реализуемых Госдепартаментом или другими правительственными агентствами США, которые в первую очередь оказывают материальную поддержку государственным деятелям, официальным лицам или уполномоченным ими лицам, которые подрывают демократию в Грузии и способствуют российской агрессии внутри и за пределами Грузии.

В законопроекте говорится, что стратегический диалог США и Грузии – ключевой инструмент двустороннего сотрудничества между двумя странами – также должен быть приостановлен.

Сотрудничество в сфере обороны сохраняется

Что касается сотрудничества в сфере обороны, в законопроекте подчеркивается тесное сотрудничество с Грузией в сфере обороны и выражается благодарность за значительный вклад Грузии в международные миротворческие миссии, включая операции под руководством НАТО в Афганистане и т. д. В документе говорится, что США должны поддерживать прочные связи между Вооруженными силами США и Министерством обороны Грузии, когда это возможно.

Дополнительные меры поддержки грузинского народа

В законопроекте подчеркивается, что политика США будет продолжать поддерживать развитие демократии путем продвижения свободных и справедливых выборов, свободы объединений, создания независимой и подотчетной судебной власти, независимость СМИ, прозрачность и подотчетность публичного сектора, верховенство закона, борьбу с вредоносным влиянием усиление антикоррупционных мер.

Согласно GPA, США по-прежнему готовы:

поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии;

поддерживать грузинский народ и организации гражданского общества, которые отражают стремление грузинского народа к демократии и общему будущему с народами Европы;

поддержать способность властей Грузии защитить свой суверенитет и территориальную целостность от дальнейшей российской агрессии и посягательств;

поддерживать внутренние и международные усилия, включая обеспечение предвыборного наблюдения и наблюдения в день выборов, чтобы помочь обеспечить свободные и справедливые выборы в Грузии в октябре 2024 года;

поддерживать право грузинского народа свободно участвовать в мирных протестах, определять свое будущее и делать независимый и суверенный выбор во внешней политике и политике безопасности, включая отношения Грузии с другими странами и международными организациями, а также избегать вмешательства, запугивания или угрозы со стороны других стран или тех, кто действует от их имени без принуждения.

В ответ на принятие Закона об иностранных агентах госсекретарь и администратор USAID должны рассмотреть дальнейшие усилия, чтобы определить, как продолжать поддерживать гражданское общество и независимые медиа-организации в Грузии и следует ли выделять дополнительные средства Национальному фонду за демократию для реализации инициатив в Грузии.

В законопроекте говорится, что госсекретарь по согласованию с профильными ведомствами должен представить еще один документ – отчет о дезинформации и коррупции в Грузии – не позднее 120 дней после публикации законопроекта. В этот же период должен быть представлен доклад о политзаключенных в Грузии.

