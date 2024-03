საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია შვეიცარიას და ლიხტენშტაინს სტუმრობს

საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილს ხელმძღვანელობით 12-16 მარტს ოფიციალური ვიზიტით შვეიცარიას და ლიხტენშტაინს სტუმრობს. ვიზიტის ფარგლებში შალვა პაპუაშვილი შვეიცარიის კონფედერაციის ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტს, ერიკ ნუსბაუმერს შეხვდა. ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები შვეიცარიის მთავრობის წარმომადგენლებთან, ასევე ლიხტენშტაინის პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან.

შეხვედრა შვეიცარიის ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტთან

13 მარტს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი შვეიცარიის ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტს, ერიკ ნუსბაუმერს შეხვდა. შალვა პაპუაშვილმა მადლიერება გამოხატა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი შვეიცარიის მტკიცე მხარდაჭერისთვის, ასევე, საოკუპაციო ხაზით გაყოფილ მოსახლეობას შორის შერიგებისა და ნდობის აღდგენის საქმეში შეტანილი წვლილისთვის.

საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით, მხარეებმა მიმოიხილეს ორ ქვეყანას შორის არსებული „მჭიდრო საპარლამენტო კავშირები“. ​შალვა პაპუაშვილმა დადებითად შეაფასა 2022 წელს, შვეიცარიის ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში და აღნიშნა, რომ მისი საპასუხო ვიზიტი შვეიცარიაში „დადებით მუხტს სძენს საქართველო-შვეიცარიის ურთიერთობებს“. მხარეებმა აგრეთვე მიმოიხილეს წარმატებული სექტორული თანამშრომლობა ჯანდაცვის, პროფესიული განათლების, სოფლის მეურნეობის, ვაჭრობის და სხვა მიმართულებებით.

შეხვედრის შემდეგ სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებულ პოსტში, შალვა პაპუაშვილმა ხაზი გაუსვა საქართველოს მზადყოფნას „მომდევნო წლებში კიდევ უფრო გააძლიეროს ჩვენი პარტნიორობა განათლების, ჯანდაცვის, ვაჭრობის, სოფლის მეურნეობის, ხალხთა შორის კავშირების სფეროში“.

Warm discussion with @enussbi, President of the Switzerland's National Council in Bern, the heart of Swiss democracy. We are grateful for 🇨🇭's support towards 🇬🇪's territorial integrity, as well as democratic & socio-economic transformation. We stand ready to further enhance our… pic.twitter.com/QIR6kR8lzF — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) March 13, 2024

შეხვედრა შვეიცარიის სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდენტთან

შალვა პაპუაშვილი შვეიცარიის სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდენტს, ევა ჰერცოგს შეხვდა. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული თანამშრომლობა განიხილეს. პაპუაშვილმა მადლობა გადაუხადა ევა ჰერცოგს შვეიცარიის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, კონფლიქტების მოგვარებისა და დემოკრატიული პროგრესის მხარდაჭერისთვის.

მხარეებმა ისაუბრეს ორი ქვეყნის საკანომდებლო ორგანოებს შორის კავშირებზე, მათ შორის, მაღალი დონის ვიზიტების მნიშვნელობაზე. მათ ასევე განიხილეს საქართველოს პარლამენტის საქმიანობა, საერთაშორისო უსაფრთხოების გამოწვევები და ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით საქართველოს გეგმები.

Grateful to @EvaHerzog_BS, President of Switzerland’s Council of States, for hosting the Georgian parliamentary delegation and having an engaging discussion on growing bilateral partnership between 🇬🇪&🇨🇭, incl. on the parliamentary level, 🇬🇪's European integration plans, as well… pic.twitter.com/FcSasUc81s — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) March 13, 2024

შეხვედრა შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს დირექტორთან

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს დირექტორმა პატრიცია დანციმ საქართველოში განხორციელებული პროექტები განიხილეს.

საუბარი ასევე შეეხო სოციალური და გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობის, განათლების და სხვა მიმართულებებით მიმდინარე აქტივობებს და მომავალი თანამშრომლობის საკითხებს. აგრეთვე, მხარეებმა მიმოიხილეს შავი ზღვისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური ძვრები, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესები და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები.

