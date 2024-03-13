Парламентская делегация Грузии посещает Швейцарию и Лихтенштейн

Парламентская делегация Грузии под руководством председателя Парламента Шалвы Папуашвили 12-16 марта с официальным визитом посещает Швейцарию и Лихтенштейн. В рамках визита Шалва Папуашвили встретился с президентом Национального совета Швейцарской Конфедерации Эриком Нуссбаумером. Запланированы также двусторонние встречи с представителями правительства Швейцарии, а также с премьер-министром и спикером парламента Лихтенштейна.

Встреча с президентом Швейцарского национального совета

13 марта глава Парламента Шалва Папуашвили встретился с президентом Швейцарского национального совета Эриком Нуссбаумером. Папуашвили выразил благодарность за решительную поддержку Швейцарией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за ее вклад в примирение и восстановление доверия между населением, разделенным оккупационной линией.

По информации Парламента Грузии, стороны рассмотрели существующие «тесные парламентские связи» между двумя странами. Шалва Папуашвили положительно оценил визит президента Швейцарского национального совета в Грузию в 2022 году и отметил, что его ответный визит в Швейцарию «добавляет позитивный заряд грузино-швейцарским отношениям». Стороны также рассмотрели успешное отраслевое сотрудничество в сфере здравоохранения, профессионального образования, сельского хозяйства, торговли и других направлениях.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях после встречи, Шалва Папуашвили подчеркнул готовность Грузии «и дальше укреплять наше партнерство в сферах образования, здравоохранения, торговли, сельского хозяйства, связей между народами в ближайшие годы».

Warm discussion with @enussbi, President of the Switzerland's National Council in Bern, the heart of Swiss democracy. We are grateful for 🇨🇭's support towards 🇬🇪's territorial integrity, as well as democratic & socio-economic transformation. We stand ready to further enhance our… pic.twitter.com/QIR6kR8lzF — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) March 13, 2024

Встреча с президентом Государственного совета Швейцарии

Шалва Папуашвили встретился с президентом Государственного совета Швейцарии Евой Херцог. Стороны обсудили существующее сотрудничество между двумя странами. Папуашвили поблагодарил Еву Херцог за поддержку Швейцарией территориальной целостности Грузии, урегулированию конфликтов и демократическому прогрессу.

Стороны обсудили отношения между законодательными органами двух стран, в том числе важность визитов на высоком уровне. Они также обсудили деятельность Парламента Грузии, вызовы международной безопасности и планы Грузии по европейской интеграции.

Grateful to @EvaHerzog_BS, President of Switzerland’s Council of States, for hosting the Georgian parliamentary delegation and having an engaging discussion on growing bilateral partnership between 🇬🇪&🇨🇭, incl. on the parliamentary level, 🇬🇪's European integration plans, as well… pic.twitter.com/FcSasUc81s — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) March 13, 2024

Встреча с директором Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили и директор Швейцарского агентства развития и сотрудничества Патрисия Данци обсудили проекты, реализуемые в Грузии.

В беседе также были затронуты текущие мероприятия в социальной и природоохранной сфере, сельском хозяйстве, образовании и других сферах, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Также стороны рассмотрели происходящие геополитические изменения в Черноморском и Южно-Кавказском регионах, евроинтеграционные процессы Грузии и демократические реформы, проводимые в стране.

Материал будет обновляться…

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