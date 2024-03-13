Парламентская делегация Грузии посещает Швейцарию и Лихтенштейн
Парламентская делегация Грузии под руководством председателя Парламента Шалвы Папуашвили 12-16 марта с официальным визитом посещает Швейцарию и Лихтенштейн. В рамках визита Шалва Папуашвили встретился с президентом Национального совета Швейцарской Конфедерации Эриком Нуссбаумером. Запланированы также двусторонние встречи с представителями правительства Швейцарии, а также с премьер-министром и спикером парламента Лихтенштейна.
Встреча с президентом Швейцарского национального совета
13 марта глава Парламента Шалва Папуашвили встретился с президентом Швейцарского национального совета Эриком Нуссбаумером. Папуашвили выразил благодарность за решительную поддержку Швейцарией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за ее вклад в примирение и восстановление доверия между населением, разделенным оккупационной линией.
По информации Парламента Грузии, стороны рассмотрели существующие «тесные парламентские связи» между двумя странами. Шалва Папуашвили положительно оценил визит президента Швейцарского национального совета в Грузию в 2022 году и отметил, что его ответный визит в Швейцарию «добавляет позитивный заряд грузино-швейцарским отношениям». Стороны также рассмотрели успешное отраслевое сотрудничество в сфере здравоохранения, профессионального образования, сельского хозяйства, торговли и других направлениях.
В сообщении, опубликованном в социальных сетях после встречи, Шалва Папуашвили подчеркнул готовность Грузии «и дальше укреплять наше партнерство в сферах образования, здравоохранения, торговли, сельского хозяйства, связей между народами в ближайшие годы».
Встреча с президентом Государственного совета Швейцарии
Шалва Папуашвили встретился с президентом Государственного совета Швейцарии Евой Херцог. Стороны обсудили существующее сотрудничество между двумя странами. Папуашвили поблагодарил Еву Херцог за поддержку Швейцарией территориальной целостности Грузии, урегулированию конфликтов и демократическому прогрессу.
Стороны обсудили отношения между законодательными органами двух стран, в том числе важность визитов на высоком уровне. Они также обсудили деятельность Парламента Грузии, вызовы международной безопасности и планы Грузии по европейской интеграции.
Встреча с директором Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству
Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили и директор Швейцарского агентства развития и сотрудничества Патрисия Данци обсудили проекты, реализуемые в Грузии.
В беседе также были затронуты текущие мероприятия в социальной и природоохранной сфере, сельском хозяйстве, образовании и других сферах, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Также стороны рассмотрели происходящие геополитические изменения в Черноморском и Южно-Кавказском регионах, евроинтеграционные процессы Грузии и демократические реформы, проводимые в стране.
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