გამოსახლების საქმეზე სასამართომ ორ პირს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა

კეკელიძის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი ბინიდან გამოსახლების საქმეზე 25 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორ პირს, აკაკი ჩიქობავას და გიორგი ხასაიას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ხასაიას და კეკელიძეს აღსრულების ეროვნული ბიუროს კუთვნილი ავტომობილის დაზიანებას ედავებიან.

ბრალდებულებს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით ედებათ, რაც გულისხმობს ჯგუფურად სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია.

ბრალდებულებმა ნაწილობრივ აღიარეს დანაშაული და განაცხადეს, რომ მათ დააზიანეს ავტომობილი, თუმცა არა ჯგუფურად. მათი ადვოკატის თქმით, ხასაიაც და ჩიქობავაც მზად არიან ზიანი აანაზღაურონ.

დღესვე, მხარდამჭერთა ჯგუფი თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინ შეიკრიბა და ჩიქობავას და ხასაიას გათავისუფლება მოითხოვა. ორივე მათგანი მშრომელთა უფლებებისთვის მებრძოლი სამოქალაქო მოძრაობა „ხმის“ წევრია. ამავდროულად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა ნაწილმა, სადაც ჩიქობავა ასწავლის, განცხადება გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც ჩიქობავას მოწყვეტა სამეცნიერო-აკადემიური სივრციდან და ასევე სასწავლო პროცესიდან დამაზიანებელი იქნება როგორც ქართული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცისთვის, ისე თავად აკაკი ჩიქობავასთვის, როგორც „პერსპექტიული ახალგაზრდა მკვლევრისთვის“.

ხასაია და ჩიქობავა 23 იანვარს, კეკელიძის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი ბინიდან გამოსახლების შემდეგ დააკავეს. იმავე დღეს 18 ადამიანი დააკავეს, თუმცა მათ მხოლოდ ადმინისტრაციული სასჯელი დააკისრეს.

