По делу о выселении суд избрал для двух лиц предварительное заключение

25 января Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение двум лицам, Акакию Чикобава и Георгию Хасаия, по делу о выселении из жилой квартиры, расположенной на улице Кекелидзе в Тбилиси. Хасаия и Кекелидзе обвиняют в повреждении автомобиля, принадлежащего Национальному исполнительному бюро.

Обвинение задержанным предъявлено по статье 187 части 2 пункта «В» УК Грузии, в которой говорится о групповом причинении ущерба или уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Обвиняемые частично признали себя виновными и заявили, что повредили транспортное средство, но не в составе группы. По словам их адвоката, и Хасаия, и Чикобава готовы возместить ущерб.

Сегодня группа сторонников задержанных собралась перед Тбилисским городским судом и потребовала освобождения Чикобава и Хасаия. Оба они являются членами гражданского движения «Хма» («Голос»), борющегося за права трудящихся. В то же время часть профессоров Тбилисского государственного университета, где преподает Чикобава, опубликовала заявление, согласно которому отрыв Чикобава от научно-академического пространства, а также от образовательного процесса нанесет вред как грузинскому образовательному, так и научному пространству и самому Акакию Чикобава, как «перспективному молодому исследователю».

Хасаия и Чикобава были задержаны 23 января, после того как из квартиры на улице Кекелидзе были выселены ее жильцы. В тот же день были задержаны 18 человек, но к ним применено лишь административное наказание.

