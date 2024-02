სასამართლომ ჩიქობავა და ხასაია პატიმრობიდან გაათავისუფლა

თბილისის საქალაქო სასამართლომ 3 თებერვალს გიორგი ხასაია და აკაკი ჩიქობავა თითოეული 3 000-ლარიანი გირაოთი პატიმრობიდან გაათავისუფლა. ორივე მათგანი კეკელიძის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი ბინიდან გამოსახლების საქმეზე, აღსრულების ეროვნული ბიუროს კუთვნილი ავტომობილის დაზიანების ბრალდებით დააკავეს და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს.

2 თებერვალს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ხასაია და ჩიქობავა წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. 3 თებერვალს პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების 5 000-5 000 ლარიანი გირაოთი შეცვლის შუამდგომლობით მიმართა. ხასაიამ გირაოს 2 000-მდე შემცირება ითხოვა და საბოლოოდ, სასამართლომ თითოეულს 3 000-ლარიანი გირაოს გადახდა დააკისრა.

ხასაიას და ჩიქობავას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით ედებოდათ, რაც გულისხმობს ჯგუფურად სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია.

