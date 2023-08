საქსტატი: ივლისში საქართველოს მშპ 5.5%-ით გაიზარდა

Less than a minute

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მიერ 31 აგვისტოს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, 2023 წლის ივლისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ქვეყნის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) 5.5%-ით გაიზარდა.

წყარო: საქსტატი

საანგარიშო პერიოდში, ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.

კლების ტენდენცია დაფიქსირდა დამამუშავებელი და სამთომოპოვებითი მრეწველობის,

ინფორმაციის და კომუნიკაციის დარგებში.

„საქსტატის“ ინფორმაციით, 2023 წლის პირველი შვიდი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.2% განისაზღვრა.

