Служба статистики: в июле ВВП Грузии увеличился на 5,5%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 августа, в июле 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 5,5%.

За отчетный период значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: финансовая и страховая деятельность, строительство, торговля, профессиональная и научно-техническая деятельность.

Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, в сфере информации и коммуникации.

По информации Службы статистики, средний показатель за семь месяцев 2023 года составил 7,2%.

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