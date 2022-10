საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 20 ოქტომბერს განაცხადა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 19 ოქტომბერს, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე, თამაზ გლურჯიძე გაათავისუფლეს და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება.

სუს-ის ცნობით, მომხდარის შესახებ ინფორმირებულნი იყვნენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები და საერთაშორისო პარტნიორები. ასევე, გააქტიურებული იყო ცხელი ხაზი.

სუსი ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ განხორციელებულ ყველა დესტრუქციულ ქმედებაზე პასუხისმგებლობას საოკუპაციო ძალას აკისრებს.

უწყების თქმით, ცენტრალური ხელისუფლება, საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ოკუპირებულ რეგიონებში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად მუშაობას განაგრძობს.

