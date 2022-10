Служба государственной безопасности Грузии сообщила 20 октября, что гражданин Грузии Тамаз Глурджидзе, которого незаконно задержали российские оккупационные силы 19 октября на оккупированной территории в районе села Бершуети Горийского муниципалитета, освобожден и находится в территории, контролируемой центральными властями Грузии.

По сообщению СГБ, об инциденте проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры. Также активирована «горячая линия».

Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации, СГБ возлагает на оккупационную силу.

По заявлению ведомства, центральная власть совместно с международными партнерами продолжает работу по освобождению всех граждан Грузии, которые находятся в незаконном заключении в оккупированных регионах.

