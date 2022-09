საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა (სუს) 30 სექტემბერს განაცხადა, რომ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კნოლევის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ე.წ. „ბორდერიზაციის“ ფარგლებში უკანონოდ დაამონტაჟეს ლითონის ბოძები და მავთულხლართები.

სუს-ის, ცნობით, ფაქტთან დაკავშირებით გააქტიურებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი და ინფორმაცია აქვთ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებსაც.

„უკანონო ე.წ. „ბორდერიზაცია“ და მის ფარგლებში აღმართული უკანონო ინსტალაციები ხელს უშლის თავისუფალ გადაადგილებას, ართულებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას და აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს“, – აცხადებენ სუს-ში და მიმდინარე პროცესზე სრულ პასუხისმგებლობას საოკუპაციო ძალას აკისრებენ.

უწყებისვე განმარტებით, ქვეყნის ცენტრალური ხელისუფლება საკითხს ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრებსა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე დააყენებს.

