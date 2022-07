ევროპის საბჭოს კრიტიკული ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ

ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა, დუნია მიატოვიჩმა საქართველოში 2022 წლის თებერვალში განხორციელებული ვიზიტის შემდეგ, 15 ივლისს ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობას აფასებს და ლგბტ+ თემის, რელიგიური უმცირებობების, შრომითი პირობებისა და გარემოს დაცვის შესახებ ხელისუფლებას რეკომენდაციებს სთავაზობს.

ლგბტ+ პირთა უფლებები

მართალია კომისარი მიესალმა სამართლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩოს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ძალისხმევას, მან აღნიშნა, რომ „ლგბტ+ ადამიანები კვლავ განიცდიან დისკრიმინაციას განათლების, სამუშაოს, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროებში, განსაკუთრებით არსებული საკანონმდებლო დებულებების განხორციელებაში არსებული ხარვეზების გამო“.

ამ თვალსაზრისით, მან მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, დაუყონებლივ უზრუნველყოს ლგბტ+ პირთა დაცვა სიძულვილით გამოწვეული დანაშაულებისა და სიძულვილის ენისგან. კომისარმა აღნიშნა, რომ იმ დროს, როდესაც ადამიანის უფლებათა დაცვის ახალი სამოქმედო გეგმა მზადების პროცესშია, საჭიროა, რომ ის მოიცავდეს კონკრეტულ და დროში გაწერილ ინდიკატორებს წუხილების მოსაგვარებლად და შემუშავებული იქნას ლგბტ+ თემთან და ორგანიზაციებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად.

დუნია მიატოვიჩმა მოუწოდა მთავრობას „განავითაროს და განახორციელოს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა და პრაქტიკა ყველა ფორმის დისკრიმინაციისა და დისკრიმინაციის წაქეზების მიმართ, როგორც ონლაინ, ისე ოფლაინ“ და გამოიყენოს ყველა მის ხელთ არსებული საშუალება ამგვარ შემთხვევებთან საბრძოლველად.

კომისარმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ძალადობისა და სიძულვილით გამოწვეული დანაშაულების მასშტაბებისა და გავლენის გამო, ხელისუფლებამ უნდა ებრძოლოს დაუსჯელობას ლგბტ+ თემის უფლებების სერიოზული დარღვევისთვის. „ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს მათი დაცვა, რათა მათ შეეძლოთ ადამიანის უფლებებათა სრული სპექტრით სარგებლობა, მათ შორის მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით, ძალადობის, დაშინების, შევიწროებისა და მუქარისგან თავისუფალ გარემოში“, – დასძინა მან.

კომისარმა ასევე განაცხადა, რომ პოლიციის, პროკურატურისა და სასამართლოების მიერ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შეუსრულებლობა თემის წინააღმდეგ ძალადობის შემთხვევებზე პირდაპირ ახალისებს დაუსჯელობას. მან აღნიშნა, რომ „ეფექტური ქმედება ძალადობრივი აქტების წინააღმდეგ“ არის გასაღები საზოგადოების მხრიდან პოლიციისა და სასამართლოს მიმართ ნდობის ზრდისთვის.

ამ თვალსაზრისით, მან განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ლგბტ+ პირთა მიმართ ძალადობის ყველა შემთხვევა მკაცრად უნდა დაგმოს, ადეკვატურად გამოიძიოს, ხოლო დამნაშავეები დასაჯოს.

კომისარმა ხაზი გაუსვა, რომ „პირველ რიგში საჯარო მოხელეები არ უნდა ჩაერთონ სიძულვილის ენაში“, არამედ სანაცვლოდ ხელი შეუწყონ ტოლერანტობას თემის მიმართ.

მან მოუწოდა ადგილობრივ მედიას, რომ ლგბტი პირთა და მათთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებისას ჟურნალისტური ეთიკა და პასუხისმგებლობა გამოიჩინონ.

ანგარიშში ასევე ნათქვამია, რომ საკითხი განხილულ უნდა იქნას როგორც „სისტემური პრობლემა“, რომელიც ყოვლისმომცველ ზომებს საჭიროებს, მათ შორის პროაქტიულ განათლებას, დაწყებული სკოლებიდან, რაც საზოგადოებაში „ლგბტ პირთა უფლებების გაგებასა და პატივისცემას“ შეუწყობს ხელს.

მასალა განახლდება…

