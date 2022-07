Критический доклад Совета Европы о ситуации с правами человека в Грузии

После своего визита в Грузию в феврале 2022 года Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 15 июля опубликовала доклад, в котором она оценивает состояние защиты прав человека в стране и дает рекомендации властям относительно ЛГБТ+ сообщества, религиозных меньшинств, условий труда и охраны окружающей среды.

Права ЛГБТ+ лиц

Комиссар приветствовала усилия властей по приведению правовой и институциональной базы в соответствие с международными стандартами, он отметила, что «ЛГБТ+ лица продолжают подвергаться дискриминации в сфере образования, работы, здравоохранения и социальных услуг, особенно из-за пробелов в реализации действующих правовых норм».

В этом смысле она призвала власти Грузии немедленно обеспечить защиту ЛГБТ+ лиц от преступлений на почве ненависти и языка ненависти. Комиссар отметила, что, хотя новый План действий в области прав человека находится в стадии подготовки, он должен включать конкретные и расписанные по времени индикаторы для решения проблем и разрабатываться совместно с ЛГБТ+ сообществом и организациями, а также с гражданским обществом.

Дуня Миятович призвала правительство «разработать и внедрить политику и практику нулевой толерантности ко всем формам дискриминации и подстрекательства к дискриминации, как в онлайн, так и в офлайн», и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с такими случаями.

Комиссар подчеркнула, что из-за масштабов и воздействия насилия и преступлений на почве ненависти власти должны бороться с безнаказанностью за серьезные нарушения прав ЛГБТ+ сообщества. «Власти должны обеспечить их защиту, чтобы они могли пользоваться всеми правами человека, включая свободу мирных собраний и выражения мнений, в среде, свободной от насилия, запугивания, преследований и угроз», — добавила она.

Комиссар также заявила, что несоблюдение Уголовного кодекса Грузии полицией, прокуратурой и судами напрямую ведет к безнаказанности в случаях насилия против общины. Она отметила, что «эффективные действия против насильственных действий» являются ключом к повышению доверия общества к полиции и судебной системе.

С этой точки зрения она сказала, что правительство Грузии должно решительно осудить все случаи насилия в отношении ЛГБТ+ лиц, провести надлежащее расследование и наказать виновных.

Комиссар подчеркнула, что «в первую очередь публичные служащие должны не разжигать ненависть», а вместо этого способствовать терпимости по отношению к сообществу.

Она призвала местные СМИ соблюдать журналистскую этику и проявлять ответственность при освещении вопросов, связанных с ЛГБТ лицами.

В докладе также говорится, что этот вопрос следует рассматривать как «системную проблему», которая требует комплексных мер, включая активное обучение, начиная со школ, что будет способствовать «пониманию и уважению прав ЛГБТ лиц» в обществе.

