ხელისუფლების მხრიდან უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობისა და დღეს გამოვლენილ ძალადობრივ ქმედებებზე არასათანადო რეაგირების გათვალისწინებით ლგბტ თემის უფლებადამცველმა ორგანიზაცია „თბილისი პრაიდმა“ ღირსების მარში გააუქმა.

„ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიდეთ ხელისუფლების, საპატრიარქოსა და პრორუსული ძალების მიერ მხარდაჭერილი მოძალადეებით სავსე ქუჩაში და რისკის ქვეშ დავაყენოთ ადამიანების სიცოცხლე!“, – ნათქვამია „თბილისი პრაიდის“ განცხადებაში.

გაგრძელება იქნება…

