ცესკომ 30 ოქტომბრის მეორე ტურები შეაჯამა

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 13 ნოემბერს 20 მუნიციპალიტეტის მერებისა და სხვადასხვა საკრებულოს 42 მაჟორიტარული დეპუტატების ასარჩევად 30 ოქტომბერს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურები შეაჯამა.

ოპოზიციური პარტიები – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ლელო, ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება და დროა შედეგებს არ ცნობენ და ამბობენ, რომ არჩევნები „გაუქმებულია“.

შემაჯამებელი სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს ცესკოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ევროპული საქართველოსა და ლელოს წევრებმა. ეს უკანასკნელი ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილეცაა.

თვითმმართველობის არჩევნების პირველი ტურების შედეგები ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 17 ნოემბერს შეაჯამა.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)