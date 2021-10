უბნების 100% დათვლილია: „ოცნება“ 19 მუნიციპალიტეტს იგებს, წალენჯიხაში მარცხდება

საარჩევნო უბნების 100% დათვლილია, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი შედეგებით, ქართული ოცნება მერების არჩევნებს 19 მუნიციპალიტეტში იგებს, მათ შორის, 5 თვითმმართველ ქალაქში, წალენჯიხაში კი – მარცხდება.

წინასწარი შედეგებით, წალენჯიხაში მერის არჩევნების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა მოიგო.

31 ოქტომბერს ცესკოში განაცხადეს, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიებში დამკვირვებლებმა 121 საჩივარი დაწერეს, პოლიტიკურმა პარტიებმა კი – 151. საოლქო საარჩევნო კომისიებს საჩივრების განხივლისა და გადაწყვეტილების მიღებისთვის 4 დღე აქვთ. რაც შეეხება სასამართლოებს, ისინი სარჩელებს 2 დღის ვადაში განიხილავენ.

ქვემოთ, მუნიციპალიტეტებში მერების არჩევნების მეორე ტურების წინასწარი შედეგებია მოცემული:

თვითმმართველი ქალაქები

თბილისი

კახა კალაძე – ქართული ოცნება – 55.603% (258 740 ხმა);

– ქართული ოცნება – 55.603% (258 740 ხმა); ნიკა მელია – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 44.397% (206 598).

ქუთაისი

იოსები ხახალეიშვილი – ქართული ოცნება – 51.643% (34 925 ხმა)

– ქართული ოცნება – 51.643% (34 925 ხმა) ხატია დეკანოიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 48.357% (32 703 ხმა);

ბათუმი

არჩილ ჩიქოვანი – ქართული ოცნება – 51.018% (38 236 ხმა);

– ქართული ოცნება – 51.018% (38 236 ხმა); გიორგი კირთაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 48.982% (36 710 ხმა).

რუსთავი

ნინო ლაცაბიძე – ქართული ოცნება – 53.717% (27 301 ხმა);

– ქართული ოცნება – 53.717% (27 301 ხმა); დავით კირკიტაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 46.283% (23 523 ხმა).

ფოთი

ბექა ვაჭარაძე – ქართული ოცნება – 57.35% (11 345 ხმა);

– ქართული ოცნება – 57.35% (11 345 ხმა); გიგი უგულავა – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 42.65% (8 437 ხმა).

