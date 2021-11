ЦИК подвела итоги второго тура местных выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии 13 ноября подвела итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления, проведенного 30 октября, на которых избирали мэров 20 муниципалитетов и 42 мажоритарных депутатов различных сакребуло.

Оппозиционные партии — Единое национальное движение, Лело, Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы и Дроа не признают результатов и заявляют, что власти «упразднили» выборы.

Члены ЦИК от Единого национального движения, Европейской Грузии» и Лело покинули итоговое заседание в знак протеста. Последний также является заместителем председателя ЦИК.

Итоги первого тура выборов в органы местного самоуправления Центральная избирательная комиссия подвела 17 ноября.

