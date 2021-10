საქსტატი: სექტემბერში მშპ 6.9%-ით გაიზარდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 29 ოქტომბერს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, სექტემბერში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 6.9%-ით გაიზარდა.

საქსტატის ცნობით, საანგარიშო პერიოდში, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, დამამუშავებელი მრეწველობა, ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება, სასტუმროები და რესტორნები,ხელოვნება, გართობა და დასვენება, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა, ვაჭრობა. კლების ტენდენცია კი – მშენებლობის დარგში დაფიქსირდა.

ამავე ინფორმაციით, 2021 წლის პირველი ცხრა თვის საშუალო მაჩვენებელი 11.3%-ია.

