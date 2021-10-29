Служба статистики: ВВП Грузии в сентябре вырос на 6,9%
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 29 октября, в сентябре по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года ВВП страны увеличился на 6,9%.
По данным Службы статистики, в течение отчетного периода рост отмечен в следующих отраслях: финансовая и страховая деятельность, транспорт и складирование, перерабатывающая промышленность, поставка электричества, газа, пара и кондиционирование воздуха, гостиницы и рестораны, искусство, развлечение и отдых, операции с недвижимостью, торговля. В строительном секторе наблюдалась тенденция к снижению.
По той же информации, в январе-сентябре 2021 года реальный ВВП также вырос на 11,3%.
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