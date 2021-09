აგვისტოში ქვეყნის ეკონომიკა 10.3%-ით გაიზარდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 30 სექტემბერს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, აგვისტოში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ქვეყნის ეკონომიკა 10.3%-ით გაიზარდა.

საქსტატის ცნობით, საანგარიშო პერიოდში, ზრდა შეინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: დამამუშავებელი მრეწველობა; საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა; ვაჭრობა; ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება; სასტუმროები და რესტორნები; ტრანსპორტი და დასაწყობება; ხელოვნება; გართობა და დასვენება.

ამავე პერიოდში, კლების ტენდენცი დაფიქსირდა მშენებლობისა და სამთომოპოვებითი მრეწველობის დარგებში.

საქსტატისვე მონაცემებით, 2021 წლის პირველი რვა თვის ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 12%-ია.

