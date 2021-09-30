В августе экономика страны выросла на 10,3%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 сентября, в августе по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года экономика страны выросла на 10,3%.

По данным Службы статистики, в отчетном периоде рост наблюдался в следующих секторах: перерабатывающая промышленность; финансовая и страховая деятельность; торговля; электроснабжение, газ, поставка пара и кондиционирование; гостиницы и рестораны; транспорт и складирование; искусство; развлечение и отдых.

В тот же период наблюдалась тенденция к снижению в строительной и горнодобывающей отраслях.

По данным Службы статистики, средний темп роста за первые восемь месяцев 2021 года составляет 12%.

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