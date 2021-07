ოცნების დეპუტატი აშშ-ის ყოფილ ელჩს „ქვეყნის შიდა საქმეებში“ ჩარევისთვის აკრიტიკებს

ქართული ოცნების დეპუტატმა, რატი იონათამიშვილმა საქართველოში აშშ-ის ყოფილ ელჩს, უილიამ კორტნის მოუწოდა „მოერიდოს ქვეყნის შიდა საქმეებში უხეში ფორმით ჩარევას“.

დეპუტატის 17 ივლისის გამოხმაურება უილიამ კორტნის განცხადებას მოჰყვა, სადაც მან შსს ლაშქარავას გარდაცვალების მიზეზად ნარკოტიკებით ზედოზირების ვერსიის გაჟღერების გამო გააკრიტიკა და თქვა, რომ „მსგავსი სახის დეზინფორმაციას ავტოკრატიულ სახელმწიფოებში ავრცელებენ, მაგრამ არა დემოკრატიულ საქართველოში“.

