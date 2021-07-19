Депутат ГМ критикует бывшего посла США за вмешательство во «внутренние дела» Грузии

Депутат «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили призвал бывшего посла США в Грузии Уильяма Кортни «избегать вмешательства во внутренние дела страны в грубой форме».

Заявление грузинского депутата от 17 июля последовало за заявлением Уильяма Кортни, который подверг критике МВД Грузии за озвучивание версии передозировки наркотиков в связи со смертью оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, заявив, что «такая дезинформация распространяется в автократических государствах, но не в демократической Грузии».

"Police came out with an interim chemical forensics report on #Lashkarava’s death, suggesting drug overdose could have been behind the passing."



One might have expected such disinformation in an autocratic country, but not in democratic #Georgia.

https://t.co/Rsah9yrnYq — William Courtney (@courtneywmh) July 13, 2021

Рати Ионатамишвили также подверг критике бывшего посла США за «безответственное» заявление и сказал, что «оно заслуживает глубокого беспокойства».

«У бывшего посла особая ответственность перед страной, где он служил в прошлом. Он ответственен за то, чтобы узнать всю информацию о каком-либо событии, прежде чем делать важное заявление о нем», — сказал он.

Уильям Кортни был послом в Грузии с 1995 по 1997 год. Он старший научный сотрудник американской некоммерческой организации Rand Corporation.

Александр Лашкарава был найден мертвым в своем доме 11 июля, через шесть дней после того, как 5 июля он стал жертвой гомофобного насилия со стороны представителей контракции, прошедшей против «Марша достоинства», объявленного правозащитной группой ЛГБТ-сообщества «Тбилиси Прайд».

МВД Грузии со ссылкой на промежуточные результаты химической экспертизы заявило, что причиной смерти Лашкарава могла быть передозировка наркотиков. Члены семьи и коллеги Лашкарава обвиняют ведомство в попытке дискредитации умершего оператора. По их словам, власти пытаются уйти от ответственности, поскольку они не смогли обеспечить безопасную рабочую среду для оператора при выполнении его профессиональных обязанностей и не защитили его. По словам членов семьи, Лашкарава использовал морфин для облегчения боли, вызванной травмами, полученными во время насилия, что подтверждается его историей болезни.

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