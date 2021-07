ფოტოამბავი: „ტელეკომპანია პირველის“ ოპერატორი ბოლო გზაზე გააცილეს

დღეს, ახლობლები, კოლეგები და რიგითი მოქალაქეები „ტელეკომპანია პირველის“ ოპერატორი ალექსანდრე ლაშქარავას გამოემშვიდობნენ, რომელიც 5 ივლისს ჰომოფობიური ჯგუფების მხრიდან მასზე ძალადობიდან ექვს დღეში, 11 ივლისს გარდაიცვალა. დამკრძალავ ცერემონიას მოქალაქეები კორპუსებიდან ტაშით მიაცილებდნენ. ალექსანდრე ლაშქარავა თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ჯიქიას სასაფლაოზე დაკრძალეს.

