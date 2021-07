პრემიერი „ღირსების მარშზე“: „მოსახლეობის 95% არის წინააღმდეგი პროპაგანდისტული მარშის“

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა „ღირსების მარშის“ ჩატარების მსურველი აქტივისტები გააკრიტიკა და თქვა, რომ „როდესაც ჩვენი მოსახლეობის 95% არის წინააღმდეგი დემონსტრაციულად პროპაგანდისტული მარშის თუ აღლუმის ჩატარების, ამას, მეგობრებო, ყველანი უნდა დავემორჩილოთ“.

პრემიერმა ასევე აღნიშნა, რომ „ეს არის ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის აზრი“ და დასძინა, რომ „მე ვიცი ერთი აღლუმი, ეს არის ჩვენი ჯარის აღლუმი“.

5 ივლისს დაგეგმილ „ღირსების მარშზე“ საუბრისას, რომელიც ძალადობრივი კონტრაქციისა და სამართალდემცველი ორგანოების მხრიდან უსაფრთოხების გარანტიების არარსებობის გამო გაუქმდა, პრემიერმა აღნიშნა, რომ მოძრაობა „სირცხვილია“, რომელიც მარშის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის მიერ იმართება. მისივე თქმით, დაგეგმილი იყო „ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო დაპირისპირება“, რათა „სახელმწიფოს გამოეყენებინა ძალა საკუთარი ხალხის და მოქალაქეების წინააღმდეგ“.

„რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს თავიდან ავიცილეთ, ჩვენ ეს რისკები წინასწარ გვქონდა შეფასებული და არ დავუშვით“, – ხაზი გაუსვა მანვე და დასძინა, რომ „ამ აღლუმის რუსთაველზე ჩატარება შეიცავდა პროვოკაციულ ხასიათს და ამის ჩატარება იყო დაუშვებელი“.

„რაც მოხდა, კიდევ ვიმეორებ, არის ძალიან ცუდი და სამწუხარო, მაგრამ მინდა, ყველას შევახსენო, რომ ძალადობა ხდება ყველგან და ყველა ქვეყანაში“, – განაცხადა პრემიერმა და აშშ-სა და საფრანგეთში მომხდარი არეულობები დაიმოწმა.

