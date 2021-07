„ღირსების მარშის“ კონტრაქციის მონაწილეების მასობრივი თავდასხმა ჟურნალისტებზე

მედიის ცნობით, დღეს, „ღირსების მარშის“ საწინააღმდეგო აქციაზე შეკრებილი ჰომოფობიურად განწყობილი მოქალაქეები მინიმუმ 20-მდე ჟურნალისტს დაესხნენ თავს და მათი ტექნიკა დააზიანეს.

ბოლო ცნობებით, თავს დაესხნენ „ტელეკომპანია პირველის“, „ფორმულას“, „რუსთავი 2-ის“ „იმედის“, „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“, „მთავარი არხის“, ასევე ინტერნეტ გამოცემა on.ge-ს, „ნეტგაზეთისა“ და „ტაბულას“ ჟურნალისტებს.

„ტელეკომპანია პირველის“ ცნობით, დამტვრეულია მათი აპარატურა, „ტაბულას“ განცხადებით, გამოცემის ჟურნალისტს, მაკო ჯაბუას თავში კეტი ჩაარტყეს. ამასთან, გავრცელებული ინფორმაციით, კიდევ რამდენიმე ჟურნალისტს სხვადასხვა სახის დაზიანებები აღენიშნება.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შემთხვევებზე გამოძიება პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლისა (154) და ძალადობის (126-ე) მუხლებით უკვე დაწყებულია.

„რუსთაველის გამზირზე, მოწინააღმდეგე ჯგუფების მიერ დაგეგმილი აქციების მასშტაბურობიდან გამომდინარე“, შსს მოუწოდებს „თბილისი პრაიდის“ მონაწილეებს, „უარი თქვან ღია, საჯარო სივრცეში მარშის გამართვაზე“.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)