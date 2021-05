ბაქო დმანისში მომხდარ დაპირისპირებას ეხმიანება

დმანისში მომხდარ დაპირისპირებას 17 მაისს დიასპორის საკითხებში აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომიტეტი გამოეხმაურა და არ გამორიცხა, რომ ინციდენტი „მიზანმიმართულად ორგანიზებული პროვოკაცია“ ყოფილიყო.

„რეგიონში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, სამამულო ომში [მთიანი ყარაბაღის მეორე ომი] აზერბაიჯანის ისტორიული გამარჯვება, აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის მეგობრული ურთიერთობების მდგრადი განვითარება კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის მტრების სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს“, – განაცხადა აზერბაიჯანის დიასპორის კომიტეტმა.

კომიტეტმა „თანამემამულეებს“ – ქართველ აზერბაიჯანელებს – მოუწოდა, „თავშეკავებით“ და ფრთხილად მოიქცნენ, არ წამოეგონ პროვოკაციებს და ამ პროცესში საქართველოს კანონმდებლობა დაიცვან. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ კომიტეტი დმანისის ინციდენტს „ფხიზლად“ უდგება და „ყურადღებით“ აკვირდება.

