Баку прокомментировал противостояние в Дманиси

Государственный комитет по делам диаспоры Азербайджана 17 мая отреагировал на противостояние в Дманисском муниципалитете Грузии и не исключил, что инцидент мог быть «целенаправленно организованной провокацией».

«События, происходящие в последнее время в регионе, историческая победа, одержанная Азербайджанской Республикой в Отечественной войне (вторая война в Нагорном Карабахе), последовательное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией вызывают серьезную озабоченность врагов мира и стабильности в Кавказском регионе», — заявил Комитет по вопросам диаспоры Азербайджана.

Комитет призвал проживающих в Грузии «соотечественников» — грузинских азербайджанцев относится «сдержанно» к произошедшему инциденту, быть осторожными, не поддаться провокациям и выразить свое отношение к процессу в рамках законодательства Грузии. В заявлении также говорится, что комитет «чутко» подходит к инциденту в Дманиси и внимательно следит за этим вопросом.

