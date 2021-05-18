Здание Государственного комитета Азербайджана по делам диаспоры, фото: Azernews.az
Новости

Баку прокомментировал противостояние в Дманиси

18/05/2021 - 17:46
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Государственный комитет по делам диаспоры Азербайджана 17 мая отреагировал на противостояние в Дманисском муниципалитете Грузии и не исключил, что инцидент мог быть «целенаправленно организованной провокацией».

«События, происходящие в последнее время в регионе, историческая победа, одержанная Азербайджанской Республикой в Отечественной войне (вторая война в Нагорном Карабахе), последовательное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией вызывают серьезную озабоченность врагов мира и стабильности в Кавказском регионе», — заявил Комитет по вопросам диаспоры Азербайджана.

Комитет призвал проживающих в Грузии «соотечественников» — грузинских азербайджанцев относится «сдержанно» к произошедшему инциденту, быть осторожными, не поддаться провокациям и выразить свое отношение к процессу в рамках законодательства Грузии. В заявлении также говорится, что комитет «чутко» подходит к инциденту в Дманиси и внимательно следит за этим вопросом.

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18/05/2021 - 17:46
46 1 minute read

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