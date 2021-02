გიორგი გახარია თანამდებობიდან გადადგა 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია დღეს დილით თანამდებობიდან გადადგა და ამის მიზეზად ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარისმ ნიკა მელიას დაკავების თაობაზე თანაგუნდელებთან არსებული უთანხმოება დაასახელა. გახარიას გადაწყვეტილებას წინ მელიასთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება უძღვოდა.

„იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ, ჩემს გუნდთან ერთად ვერ მივაღწიე ერთობლივ აზრს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მივიღე გადაწყვეტილება გადავდგე დაკავებული თანამდებობიდან… მინდა მჯეროდეს, რომ ეს ნაბიჯი ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ სივრცეში პოლარიზაციის შემცირებას, რამეთუ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ პოლარიზაცია და დაპირისპირება არის ყველზე დიდი რისკი ჩვენი ქვეყნის მომავლის და ეკონომიკური განვითარების, ყველა რისკის განვითარების“, – განაცხადა გახარიამ.

მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ნიკა მელია „გახლავთ ადამიანი, რომელიც 20 ივნისს ჩვენს მოქალაქეებს მოუწოდებდა პარლამენტის შტურმისკენ“, მისმა დაკავებამ შესაძლოა „რისკი შეუქმნას მოქალაქეების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, ან ქვეყანაში პოლიტიკური ესკალაციის შესაძლებლობა შექმნას“.

გახარიამ გადადგომის გადაწყვეტილება ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის ფონზე მიიღო. ოპოზიციური პარტიების უმეტესობა, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა, არ ეთანხმება არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს და პარლამენტში შესვლაზე უარს აცხადებს. კრიზისის დასაძლევად უცხოელი დიპლომატების ფასილიტატორობით მიმდინარე მოლაპარაკებები დეკემბრის შემდეგ შეჩერებულია.

ახლა პარლამენტმა ორი კვირის ვადაში ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა და ამ უკანასკნელის მიერ წარდგენილი მთავრობა უნდა დაამტკიცოს. პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის დასამტკიცებლად 150-წევრიანი პარლამენტის 76 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. ქართულ ოცნებას ამჟამად 90 დეპუტატი ჰყავს. თუ პარლამენტი ოთხი კვირის ვადაში ვერ შეძლებს ახალი მთავრობის დამტკიცებას, პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ერთი კვირის ვადაში ახალ საპარლამენტო არჩევნებს დანიშნავს.

მანამდე, პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებს ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილი შეასრულებს.

პრემიერის გადადგომიდან მალევე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ, ნიკა მელიამ მმართველ გუნდს „მოლაპარაკებების მაგიდასთან“ დაბრუნებისა და ახალი არჩევნების ჩატარების საკითხის განხილვისკენ მოუწოდა.

გაგრძელება იქნება…

