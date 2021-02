Премьер-министр Гахария подал в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку сегодня утром, сославшись на разногласия внутри правящей команды по поводу задержания лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия. Решения Гахария предшествовало постановление Тбилисского городского суда, который вчера в качестве меры пресечения избрал для Мелия предварительное заключение.

«Исходя из того, что, к сожалению, мне не удалось прийти к единому мнению со своей командой по этому вопросу, я решил уйти в отставку с занимаемой должности… Я хочу верить, что этот шаг будет содействовать снижению поляризации в политическом пространстве нашей страны, поскольку я убежден, что поляризация и противостояние самый большой риск для будущего и экономического развития нашей страны, развития всех рисков», — заявил Гахария.

По его словам, несмотря на то, что Ника Мелия «является человеком, который призывал наших граждан штурмовать парламент 20 июня», его задержание может «поставить под угрозу здоровье и жизнь граждан, или создать возможность для политической эскалации в стране».

Гахария принял решение уйти в отставку на фоне политического кризиса, возникшего в стране после октябрьских парламентских выборов. Большинство оппозиционных партий, в том числе Единое национальное движение, не согласны с официальными результатами выборов и отказываются проходить в парламент. Переговоры между правящей командой и оппозицией под эгидой иностранных дипломатов по преодолению кризиса приостановлены с декабря прошлого года.

Теперь Парламент должен в течение двух недель утвердить нового премьер-министра, представленного Грузинской мечтой, и правительство, состав которого представит последний. Для утверждения премьер-министра и правительства необходима поддержка 76 членов Парламента, где всего должно быть 150 членов. На данный момент у Грузинской мечты 90 депутатов. Если Парламент не утвердит новое правительство в течение четырех недель, президент Саломе Зурабишвили назначит новые парламентские выборы в течение недели.

До этого исполняющим обязанности премьер-министра будет вице-премьер Майя Цкитишвили.

Вскоре после отставки премьер-министра председатель Единого национального движения Ника Мелия призвал правящую команду вернуться за «стол переговоров» и обсудить вопрос о проведении новых выборов.

Продолжение следует…

