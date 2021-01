საზოგადოებრივი განწყობები NDI-ის კვლევაში

აშშ-ის ეროვნულ-დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა (NDI) 25 იანვარს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. დოკუმენტი სხვადასხვა საკითხების, მათ შორის, ეკონომიკის, მთავრობის მიერ კოვიდ-19-ის პანდემიის მართვის, ქვეყნის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების, სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობისა და 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების შესახებ მოქალაქეების განწყობებს ასახავს.

კვლევის თანახმად, მოსახლეობის 38% ფიქრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. ეს მაჩვენებელი წინა, აგვისტოს კვვლევასთან შედარებით, 6 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა. 39%-დან 32%-მდე შემცირდა იმ რესპონდენტების რიცხვი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება, 22%-ის აზრით კი – საქართველო საერთოდ არ იცვლება.

კვლევა NDI-ისთვის დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით CRRC-საქართველომ ჩაატარა. გამოკითხვა ჩატარდა 2020 წლის 17-24 დეკემბრის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით 2 053 სატელეფონო ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე, ქვეყნის სრულწლოვან მოსახლეობას შორის (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). კვლევის ავტორების თქმით, ცდომილების საშუალო ზღვარი +/-1.1%-ია.

ეკონომიკა

სამუშაო ადგილები (46%), სიღარიბე (37%), ინფლაცია (31%), ტერიტორიული მთლიანობა (22%), კოვიდ-19 (16%) და განათლება (11%), რეპონდენტებმა ეროვნული მნიშნველობის საკითხებად დაასახელეს. მათ სამი სასურველი პასუხის არჩევის უფლება ჰქონდათ.

კვლევის თანახმად, რესპონდენტების 32% ამბობს, რომ მათი ოჯახის კეთილდღეობის მაჩვენებლი გაუარესდა; 23%-ის თქმით, უკეთესობისკენ შეიცვალა; 45%-ის განცხადებით კი – იგივე დარჩა.

გამოკითხულების 59% (67% 2020 წლის აგვისტო) ქვეყნის ეკონომიკის წინაშე მთავარ გამოწვევად უმუშევრობას ასახელებს, 45% (33% 2020 წლის აგვისტო), ფასების ზრდას, 28% (22% 2020 წლის აგვისტო) სიღარიბეს, 27% (18% (2020 წლის აგვისტო) ლარის გაუფასურებას.

ევროკავშირი და ნატო

ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას რესპონდენტების 80% ემხრობა (76% 2020 წლის აგვისტო), 8%-ისთვის მიუღებელია, 12%-მა კი – არ იცის. ბლოკში გაერთიანებას უფრო მეტად (84%) 18-34 წლის ახალგაზრდები ემხრობიან.

კვლევის მიხედვით, საქართველოს ნატოში გაწევრიანება მისაღები გამოკითხულების 74%-ისთვის (69% 2020 წლის ივნისი) არის, 9% ნატოში ინტეგრაციას არ ემხრობა, 16%-მა არ იცი. ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების იდეასაც უმეტესად (78%) 18-34 წლის ასაკის ახალაზრდები ემხრობიან.

