Объясни мне | Что такое движение «Анти-Майдан»?

Ультраконсервативное, антизападное, откровенно пророссийское и антилиберальное Консервативное движение / Альт-Инфо разрабатывает новый проект, который использует особо насильственную и негуманную риторику против гражданских и проевропейских групп. По крайней мере в одном случае их встреча была организована финансируемым государством юридическим лицом публичного права. Проект под названием «Анти-Майдан» направлен на дискредитацию гражданского протеста и продвижение поддерживаемой на официальном уровне теории заговора о том, что западные/либеральные силы подталкивают Грузию к войне. Организаторы заявили о планах по мобилизации единомышленников.

Контекст

Лидеры «Консервативного движения» Зураб Махарадзе, Георгий Кардава, Ираклий Мартыненко и Шота Мартыненко объявили 25 сентября о создании движения «Анти-Майдан». Их решению предшествовало заявление Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, согласно которому «определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки в Грузии в октябре-декабре этого года, конечная цель чего – сменить власть насильственным путем». В Службе госбезопасности также отметили, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного «Евромайдану», состоявшемуся в Украине в 2014 году.

Цели

«Альт-Инфо» заявила, что намерена создать антилиберальные и антиевропейские группы единомышленников. По словам Шоты Мартыненко, те единомышленники, которые не хотят разделить судьбу Украины, будут мобилизованы по всей Грузии. «Нам необходимо организовать объединенные группы по всей Грузии… Называйте это как хотите… Мы создаем объединения единомышленников в каждом районе», – сказал он.

Действия и риторика: «Мы закончим вас!»

В рамках движения «Анти-Майдан» «Альт-Инфо» уже провела встречи в пяти городах, распространяя антиевропейский, антизападный и антилиберальный нарратив и укрепляя свою базу сторонников. Неправительственная организация «Институт исследования демократии» наблюдала за деятельностью «Альт-Инфо», включая ее встречи в Телави, Рустави, Гори и Мцхета. «Институт исследований демократии» опубликовал заявление, призывающее власти «отказаться предоставить пространство для встреч и работы насильственным группам».

1 октября, встреча в Телави : «Альт-Инфо» сообщила, что планирует участвовать в парламентских выборах 2024 года. Для встречи «Альт-Инфо» арендовала зал Телавского государственного профессионального драматического театра имени Важа-Пшавела. Театр является юридическим лицом публичного права, которое финансируется государством и руководителем которого с 2012 года является Паата Гулиашвили. На президентских выборах 2018 года Паата Гулиашвили принял участие в мероприятиях, проводимых в рамках избирательной кампании Саломе Зурабишвили, кандидата, поддерживаемого «Грузинской мечтой». По данным Центра мониторинга управления, с 2019 года Гулиашвили получил от государства в рамках упрощенных закупок 77 309 лари.

7 октября, встреча в Рустави : На встрече лидеры «Консервативного движения/Альт-Инфо» повторили теорию заговора «Грузинской мечты», согласно которой иностранные и местные акторы хотят открыть «второй фронт» в Грузии и втянуть страну в войну. Они открыто заявили, что они против Запада. На встрече лидер движения Ираклий Мартыненко заявил: «Мы противостоим Западу. Они организуют государственный переворот, чтобы их агенты могли захватить власть и втянуть нашу страну в войну». Другой лидер группировки Зураб Махарадзе заявил на встрече: «Когда мы собираем людей со всей Грузии, первое, что вы должны осознать, это следующая угроза – будь то несколько сотен обученных зондеров, которых нужно отделать так, чтобы подобное не повторилось ни в одном городе Грузии. Они должны исчезнуть».

14 октября, встреча в Гори : Махарадзе заявил: «Если кто-то боится, мы можем сказать только одно. Сидите дома, держите одно место там, где нужно и ничего не будет. Если вы выйдете, начнете поджигать, разрушать и втягивать эту страну в войну, то мы тоже выйдем и тогда вас закончим».

21 октября, организационная встреча в Мцхета : в отличие от других региональных встреч, на «организационной встрече» в Мцхета также присутствовал Константин Моргошия. Лидеры «Консервативного движения/Альт-Инфо» встретились с экспертами и политологами. По словам Шоты Мартыненко, одна из главных целей мероприятия — формирование совета «Анти-Майдана» и «альтернативной политико-идеологической платформы, которая станет противовесом либеральной повестке дня».

29 октября, организационная встреча движения в Кутаиси.

В связи с насильственной риторикой по запросу неправительственного сектора лидеры «Альт-Инфо» были вызваны в МВД на опрос. Перед встречей с правоохранителями Махарадзе запросил у МВД «дополнительную информацию, почему не арестованы те люди, которые, по их словам, организовывали государственный переворот».

Что такое «Альт-Инфо»: от СМИ к политической партии

По данным Лаборатории цифровых исследований Атлантического совета, «Альт-Инфо» постоянно нападает на западные ценности, а также на ЛГБТ-сообщество в Грузии. Группа известна своей гомофобной и ксенофобской риторикой и действиями. «Альт-Инфо» активно публикует статьи, которые представляют Запад как нестабильное место.

Что известно об «Альт-Инфо»?

Как СМИ , «Альт-Инфо» создали в январе 2019 года Шота Мартыненко и Циала Моргошия, каждый из которых владеет 50% акций компании. 6 ноября 2020 года Комиссия по коммуникациям предоставила авторизацию «Альт-Инфо».

Тбилиси Прайд 2021 . Группа приобрела известность в 2021 году после того, как возглавила погром «Тбилиси-Прайда» 5 июля, в результате которого более 50 журналистов получили увечья, в том числе оператор Александр Лашкарава , который скончался несколько дней спустя.

Трансформация в «Консервативное движение» : 20 ноября 2021 года лидеры «Альт-Инфо» основали новую политическую партию «Консервативное движение». Лидерами политической партии являются те же люди: Константин Моргошия, Зураб Махарадзе, Георгий Кардава, Ираклий Мартиненко, Ираклий Моргошия. Национальное агентство Публичного реестра зарегистрировало партию 7 декабря 2021 года. 11 апреля 2022 года оно сменило название на «Консервативное движение/Альт-Инфо».

Тбилиси Прайд 2022 : Один из лидеров «Альт-Инфо» Константин Моргошия пообещал сорвать фестиваль «Прайда» 2022 года. Накануне фестиваля «Прайда» полиция арестовала 26 членов ультраправой партии.

06/07/2022 – Президент критикует правительство за бездействие по отношению к ультраправым группировкам

Сожжение флага ЕС : 14 марта 2023 года члены «Консервативного движения» спустили флаг ЕС перед зданием Парламента Грузии, порвали и сожгли его. Они потребовали референдума по закону об «иностранных агентах», который они горячо поддержали.

Сожжение флага ЕС : 14 марта 2023 года члены «Консервативного движения» спустили флаг ЕС перед зданием Парламента Грузии, порвали и сожгли его. Они потребовали референдума по закону об «иностранных агентах», который они горячо поддержали.

Тбилиси Прайд 2023: 8 июля 2023 года ультраконсервативные группы во главе с «Альт-Инфо» совершили погром на территорию фестиваля «Прайда», разрушив все конструкции и сожгли радужные флаги и баннеры фестиваля. Лидер «Консервативного движения» Зураб Махарадзе назвал это «победой». В тот день полиция не выполнила своего обещания обеспечить безопасность участников прайда.

Что будет дальше?

Правительство «Грузинской мечты» неоднократно мобилизовало радикальные антиевропейские, пророссийские, нативистские и насильственные группы до и во время предвыборной кампании. В разное время действовали разные лидеры и силы: Ирма Инашвили из «Альянса патриотов» прошла в Парламент при скрытой поддержке «Грузинской мечты» и даже заняла пост вице-спикера. Леван Васадзе, бизнесмен-нативист, пытался – но в итоге потерпел неудачу – консолидировать экстремистское крыло в 2021 году.

Некоторые сообщения также выявили связь подобных группировок с Москвой. В их числе оказался и «Альянс патриотов», о котором основанный Михаилом Ходорковским центр «Досье» заявил, что предвыборная кампания «Альянса патриотов» поддерживается Кремлем. «Альт-Инфо» и Зураб Махарадзе никогда не скрывали своей связи с Москвой и поездок в российскую столицу. Тем не менее, в начале новой агрессии России против Украины в 2022 году Махарадзе объявил о своем уходе из политики «по личным причинам» и якобы уехал в Россию. Местные отделения «Консервативной партии», открытые несколькими месяцами ранее, с весны 2022 года закрыты в разных городах Грузии. Тем не менее, партия вернулась в 2023 году и снова оказалась в центре внимания.

Радикальные группы обычно выполняли электоральную функцию, чтобы представить «Грузинскую мечту» как разумную, хотя иногда и непримиримую силу против ультранационалистических и насильственных группировок. В то же время эти группы преследуют традиционных оппонентов «Грузинской мечты», в том числе оппозиционные партии, такие как «Единое национальное движение», и гражданских активистов, а также мобилизуют радикальное крыло «Грузинской мечты».

На этот раз «Альт-Инфо» выдвигается на первый план в контексте откровенно враждебного отношения «Грузинской мечты» к западным партнерам и институтам, которое представляет собой целенаправленную попытку ограничить гражданское и критическое пространство перед выборами 2024 года.

