СГБ: Определенная группа планирует дестабилизировать ситуацию и организовать гражданские беспорядки в Грузии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила 18 сентября, что «определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки в Грузии в октябре-декабре этого года, конечной целью которых является сменить власть насильственным путем».

По заявлению СГБ, датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточные вывода Еврокомиссии и окончательное заключение Евросоюза о выполнении Грузией 12 приоритетов ЕС.

«Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет негативным, что с помощью имеющимися в их распоряжении информационных сетей искусственно приклеенным к власти лозунгом «пророссийскости», создаст благодатную почву для общественных волнений и последующих беспорядков», – говорится в заявлении СГБ Грузии.

По данным СГБ, одним из организаторов указанного плана является Георгий Лорткипанидзе, заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы Военной разведки Украины, а также находящиеся в его подчинение лица, бывший член охраны третьего президента Михаил Батурин и член ближайшего окружения Саакашвили, командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

«Следует подчеркнуть, что реализация указанного плана планируется при координации и финансовой поддержке зарубежных стран», – говорится в заявлении.

По данным ведомства, для реализации разработанного плана будет задействована большая группа лиц грузинского происхождения, воюющая в Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой проходит вблизи польско-украинской государственной границы.

По данным СГБ, подтверждено, что организаторы в Грузии рассматривают возможность реализации сценария, аналогичного «Евромайдану», состоявшемуся в Украине в 2014 году.

По информации ведомства, лицами рассматривается несколько сценариев развития событий, в том числе устройство т.н. «палаточного городка», строительство баррикад на центральных проспектах и вблизи стратегических объектов Грузии, захват и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. В частности, размещение взрывного устройства в заранее выбранной палатке, что по преступному замыслу должно повлечь за собой жертвы среди участвующего в протестах мирного населения и рядах правоохранительных органов.

«В случае реализации теракта деструктивные силы надеются на беспорядочную стрельбу между правоохранителями и участниками митинга, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния», – говорится в заявлении.

По заявлению СГБ, подобные провокации против Грузии организаторы планировали не впервые, однако, в отличие от предыдущих случаев, указанный план «содержит гораздо больший риск» и угрожает безопасности страны, а также жизни, благополучию и здоровью рядового населения Грузии.

Ведомство отмечает, что для нейтрализации рисков реализуют все необходимые профилактические меры по согласованию с другими компетентными ведомствами.

