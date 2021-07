Медиа-организации Грузии обращаются к международному сообществу

Более 90 медиа-организаций, в том числе «Civil Georgia», обращаются к международному сообществу в связи со смертью оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, и заявляют, что «случаи нарушении прав представителей СМИ в Грузии достигли критической отметки».

Подписавшиеся под обращением медиа-организации призывают представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Грузии, «незамедлительно и эффективно отреагировать на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля, факты причинения вреда здоровью, создания препятствий во время выполнения профессиональных обязанностей и бездействия властей Грузии».

Представители грузинских СМИ подчеркивают, что «десятки дел» насилия против сотрудников СМИ «не расследованы, и власти не обеспечивают защиту безопасности журналистов, а заявления представителей правящей партии поощряют насилие».

По их заявлению, несмотря на предварительные призывы гражданского сектора, государство не приняло соответствующих мер по защите СМИ, в результате чего во время событий 5 июля пострадали не менее 53 журналистов, в том числе Александр Лашкарава.

Подписавшиеся организации заявляют, что «открытые угрозы в адрес журналистов и операторов со стороны членов различных насильственных группировок продолжаются и до сих пор, на что правоохранительные органы не реагируют надлежащим образом». По их словам, «организаторы насильственной контракции 5 июля, личности которых всем известны, также не задержаны».

«Большинство прошлых инцидентов нападения на журналистов, создания препятствий в деятельности СМИ и насилия до сих пор не расследованы, и вопрос об ответственности организаторов насильственных групп не поднимается», — говорится в совместном заявлении.

В число СМИ, которые подписали обращение, входят: телекомпании — «Мтавари архи», «Формула», «Рустави-2», «Пирвели», «Имеди», «Кавкасиа», «Первый канал Общественного вещателя», ТВ «Аджария»; Интернет-издания — «Интерпрессньюс», «Табула», «Нетгазети» и «Батумелеби», «Публика», «Он.джи», «ОС медиа»,«Джем Ньюс» и «Civil.ge». Под заявлением подписалась также Хартия журналистской этики Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)