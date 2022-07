Перед фестивалем «Прайда» задержали представителей ультраправых групп

1 июля поздно вечером МВД арестовало представителей ультраправых группировок, в том числе лидеров партии Консервативное движение и их телеканала «Альт-Инфо».

По сообщению ведомства, все они были задержаны по статьям 166 и 173 КоАП за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции. По данным МВД, противники фестиваля «Прайда» «собрались и парализовали подъездные пути к месту проведения фестиваля, искусственно заблокировав движение транспорта».

На этой неделе организация «Тбилиси Прайд», занимающаяся правами ЛГБТ+ сообщества, организовала неделю «Прайда», которая сегодня должна завершиться фестивалем. По данным МВД, для обеспечения безопасности мероприятий принимаются «профилактические меры».

Из-за отсутствия гарантий безопасности организаторы «Прайда» отказались от проведения «Марша Достоинства» в этом году.

Примечательно, что ультраправые и ультраконсервативные группы собрались сегодня в Тбилиси перед зданием Парламента. МВД призвало их соблюдать закон и выполнять законные требования правоохранителей.

Один из лидеров «Альт-Инфо» Шота Мартыненко заявил, что Грузинская мечта — это «гей-пропагандистская» партия. По некоторым сообщениям, его брат Ираклий Мартыненко также находится среди задержанных прошлой ночью.

Мобилизация представителей ультраправых группировок произошла за день до проевропейского митинга. В прошлом году более 50 представителей СМИ пострадали в результате гомофобного насилия над журналистами на контракции против «Прайда». Контракция была организована теми же группами.

Некоторые гражданские активисты скептически отнеслись к вчерашним арестам. «Есть ожидание, что причиной вчерашних арестов может быть радикализация сегодняшних процессов и создание препятствий завтрашнему масштабному мирному протесту», — заявила Тамта Микеладзе, представитель неправительственной организации «Центр социальной справедливости». «Это спровоцирует социальный конфликт со стороны государства и высший предел безответственности», — добавила она.

