Российская НПО: Кремль вмешивается в выборы в Грузии и помогает Альянсу патриотов

Центр «Досье», некоммерческий проект критика Кремля Михаила Ходорковского, основным видом деятельности которого являются журналистские расследования с целью разоблачения преступной деятельности лиц, связанных с Кремлем, 24 августа опубликовал результаты расследования, в котором говорится, что предвыборная кампания грузинской политической партии «Альянс патриотов» поддерживается Кремлем.

Согласно докладу, на октябрьских парламентских выборах в Грузии Кремль возлагает большие надежды на лидеров Альянса патриотов — Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави.

«Уже сформирован многомиллионный предвыборный бюджет», — говорится в документе. Однако никаких документов, подтверждающих выплату партии конкретной суммы, он не предоставляет. На данный момент опубликована только первая часть расследования.

Кто стоит в кулисах?

В докладе подробно описывается сеть, которая занята отношениями с Альянсом патриотов. Главным координатором, вероятно, является Управление президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, созданное в 2005 году президентом России Владимиром Путиным, первоначальная цель которого заключалась в оказании сопротивления т.н. «цветным революциям».

Возглавляет управление генерал СВР Владимир Чернов, который входит в ближайшее окружение друга Путина, бывшего главы его администрации Сергея Иванова. По той же информации, руководящие должности в управлении занимают бывшие сотрудники ФСБ, ГРУ и СВР.

Расследование Досье основано на документах, просочившихся из Секретариата Чернова, включая рабочие документы, аналитические доклады, финансовые оценки, руководства по выборам и оперативные отчеты.

Согласно докладу, офис Чернова нанял Сергея Михеева, эксперта по выборам, приближенного к Кремлю, для предвыборной кампании Альянса патриотов. Согласно документу, Михеева также привлекли к недавним событиям в Беларуси. В то же время в 2014 году, по инициативе Литвы, Михеев был объявлен персоной нон грата в ЕС.

Согласно докладу, самого же Михеева курируют подчиненные генерала Чернова — полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышов.

Над популяризацией Альянса патриотов Грузии печется также российская компания POLITSECRETS, которую возглавляет Вера Блашенкова – кандидат политических наук и соавтор книги «Как управлять женщинами». По утверждению Блашенковой, она была вовлечена в избирательных кампаниях в Киргизии, Казахстане, Украине и России, в том числе в пользу правящей партии — «Единой России».

Согласно просочившимся документам, Россия также позаботилась об информационной поддержке Альянса патриотов посредством мобилизации финансируемыъ Москвой «Sputnik Грузия», ИА «EurAsia Daily», новостного агентства REGNUM и политологического центра «Север-Юг».

Расходы по проекту

Согласно докладу, Михеев в начале этого года направил на Старую площадь (в Администрацию президента) бюджет в размере 700 000 долларов. В стоимость входят все виды расходов по проекту, включая перелёты, транспорт, проживание, суточные и прочее. Однако, если в некоторых мажоритарных округах возникнет необходимость во втором туре, затраты могут возрасти.

Согласно документу, Альянс патриотов, с большой вероятностью, хотел получить пользу к выборам программой «Волшебная коробка», которую ведет Ирма Инашвили, где малообеспеченным семьям вручаются подарки от 700 до 1000 долларов США. Однако согласно тому же докладу, Михеев предупредил партию, что это может рассматриваться как потенциальный подкуп избирателей с соответствующими правовыми последствиями (примечание редакции: Ирма Инашвили не является ведущей этой программы, она посещала передачу несколько раз в качестве гости).

Помимо 700 000 долларов, которые Михеев упомянул за услуги политтехнологов, Альянс патриотов направил в Москву бюджет в размере 8 430 625 долларов США на покрытие расходов на предвыборную кампанию, «что для небогатой Грузии составляет огромную сумму.». В большой перечень расходов входят также расходы на изготовление сувениров, для СМИ, а также расходы на содержание центральных и региональных офисов и другие расходы.

Специфические предвыборные мероприятия

Согласно Досье, рекомендации Блашенковой Альянсу патриотов включают:

Работа с неопределившимися избирателями;

Отнимать голоса у основных партий, включая «Грузинскую мечту», «Единое национальное движение» и «Демократическое движение — Единая Грузия»;

Разжигание протестных настроений у грузинских избирателей, в том числе путем углубления общественного недовольства, даже если это выгодно Национальному движению и Демократическому движению, но совсем невыгодно для «Грузинской мечты». Рисовать потенциально тяжелые сценарии, в том числе в случае возвращения ЕНД к власти, акцентировать внимание на экономические и политические последствия в результате напряжения отношений с Россией. В то же время, в контексте того же сценария, вести разговоры о внедрении в школах «раннего сексуального воспитания» по требованию США, развития толерантного отношения к ЛГБТ и пр. POLITSECRETS уже подготовил несколько видеороликов об ожидаемых демографических проблемах и росте преступности с соответствующей инфографикой;

Путем демонстрации роскошного образа жизни правящей команды и оппозиционных элит, разжигать зависть и жадность у избирателей;

Разделять голоса, чтобы не образовывались потенциальные парламентские коалиции, и т. д.

Согласно докладу, Блашенкова также запросила информацию об открытых сторонниках Альянса патриотов.

Отзывы в Тбилиси

Одна из лидеров Альянса патриотов Ирма Инашвили назвала обвинения «абсурдными» и заявила, что партия готова к таким «атакам». Она также подтвердила, что Альянс Патриотов действительно нанял российскую компанию для предвыборной кампании, хотя добавила, что партия также пользуется услугами израильских и американских компаний с той же целью.

Депутат Парламента Грузии от партии Европейская Грузия Элене Хоштария обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой начать расследование информации, содержащейся в докладе Досье. По ее словам, прокуратура должна начать расследование по таким вопросам, как «финансирование из иностранного государства, возможный шпионаж (и) действия против интересов Грузии и государства в целом».

«Если факт финансирования со стороны страны-оккупанта действительно будет доказан, естественно, за этим должна последовать соответствующая реакция», — сказал Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства Грузинской мечты.

Согласно докладу неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия», Альянс патриотов получил финансирование в размере 1 676 618 лари в 2019 году, заняв второе место после Грузинской мечты по доходам. В том же году Альянс патриотов потратил 1 671 775 лари.

