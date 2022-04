Зураб Махарадзе рассказал об уходе с поста председателя Консервативного движения

На посту председателя ультраправой партии – Консервативного движения Зураба Махарадзе сменил Георгий Кардава.

26 апреля в интервью партийному интернет-телевидению «Альт-Инфо» Махарадзе назвал причиной своего ухода трудности в личной жизни.

«Сначала умер мой отец, потом моя семья была разрушена моими проступками, о которых я до сих пор очень сожалею», — сказал он.

Махарадзе также отметил, что, с учетом его нынешнего положения, выполнять функции председателя партии «практически невозможно».

«В этот сложный период в какой-то момент я попросил парней, и, по сути, они прикрыли меня… когда мне это было больше всего нужно, и мне пришлось уйти», — сказал он.

«Как того требуют интересы дела, мы всегда действуем так… не имеет большого значения, кто в нашей группе генеральный секретарь, а кто председатель», — подчеркнул Махарадзе.

В интервью он также отметил, что все 48 дней поста перед православной Пасхой провел в монастыре. Конкретный монастырь Махарадзе не назвал и пояснил, что в случае оглашения «бесы, которых, к сожалению, в Грузии называют журналистами, будут беспокоить отцов».

Махарадзе также опроверг слухи о расколе в команде и своей поездке в Москву.

Лидеры «Альт-Инфо», которые известны своими антилиберальными, антимусульманскими и анти-ЛГБТ-посланиями, основали политическую партию в ноябре прошлого года. Махарадзе тогда был избран председателем партии.

В середине марта, в разгар войны России против Украины, Махарадзе заявил, что его не будет в Тбилиси около месяца и ему придется работать в другом формате. Его слова вызвали предположения о том, что он уехал в Москву.

Сообщения об отставке Зураба Махарадзе с поста председателя Консервативного движения распространилась в СМИ 25 апреля.

