Консервативное движение объявляет «мобилизацию» против фестиваля «Прайда»

Лидеры ультраправой партии «Консервативное движение» объявили «мобилизацию» против фестиваля, запланированного организацией «Тбилиси Прайд», занимающейся правами ЛГБТ+ сообщества в рамках недели Прайда.

Один из лидеров партии Константине Моргошия заявил сегодня телекомпании «Пирвели», что только Консервативное движение и их телеканал «Альт Инфо» могут собрать несколько тысяч человек, чтобы покончить с «этим обезьянством» в Грузии.

«Подобно тому, как 5 июля было днем ​​победы грузинского народа, 2 июля докажет (это)», — сказал он.

На вопрос, что какие действия они предпримут, если полиция попытается защитить мероприятие, Моргошия ответил, что «нет закона выше воли народа».

«Поэтому я вам прямо говорю, что полиция не пойдет против народа (и) никто не сможет защитить их фестиваль», — добавил он.

Моргошия пояснил, что повода для противостояния не будет, потому что «нас будет так много, что просто нет смысла что-либо защищать, они не придут».

В ответ на очередной вопрос журналиста, надеются ли они, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили поддержит их план, Моргошия заявил, что после прихода к власти на второй срок заявления Ираклия Гарибашвили «совпадают с волей абсолютного большинства грузинского народа».

«Поэтому я уверен, что премьер-министр даже в этом случае встанет на сторону абсолютного большинства грузинского народа», — подчеркнул Моргошия.

Примечательно, что на мероприятие, запланированное «Тбилиси Прайдом», Моргошия отреагировал в соцсети еще вчера: «В Грузии… никакого грандиозного фестиваля не сможете провести, нигде и никогда».

«Мы начнем мобилизацию с сегодняшнего дня и посмотрим, какое желание фестиваля у вас будет в конце июня», — добавил он. На данный момент пост Моргошиа больше невозможно найти в Facebook.

На сегодняшнем брифинге новый председатель партии Георгий Кардава заявил, что запланированное мероприятие является «последним барахтанием» той политической партии, которая не смогла завлечь страну в происходящие в Украине процессы.

«Они прекрасно знают, что это вызовет большие беспорядки и волнения», — добавил Кардава. Правда, он не назвал конкретную партию, но, вероятно, имел в виду Единое национальное движение. Примечательно, что премьер-министр Гарибашвили заявил в прошлом году, что за «Маршем Достоинства» стояла деструктивная оппозиция.

На сегодняшнем брифинге еще один лидер партии Ираклий Мартиненко заявил, что они планируют использовать оставшееся до мероприятия время для «контратак».

«В течение июня у нас будут небольшие мероприятия, направленные на формирование настроения, которое необходимо сформировать к завершающему этапу», — сказал он.

«Тбилиси Прайд» заявляет о синдроме безнаказанности

В организации «Тбилиси Прайд» угрозы со стороны Консервативного движения назвали результатом «синдрома безнаказанности» в отношении фактов насилия в стране.

Директор организации Ана Субелиани заявила сегодня СМИ, что угрозы в их адрес являются прямым откликом на то, что власти не наказали организаторов насилия ни 5 июля ни до того.

«Конечно, мы ожидаем какой-то реакции от МВД, причем немедленно», — сказала она.

Еще один директор «Тбилиси Прайд» Мариам Кварацхелия отметила, что угрозы «насильственных групп», что они не позволят провести мероприятие на частной территории, «хорошо продемонстрировали, что дело не касается только выхода на улицу, но и того, что у них есть проблемы с нашим существованием и нашей деятельностью».

«Однако мы не собираемся отступать», — подчеркнула она.

Организация «Тбилиси Прайд» заявила 31 мая, что «Марш Достоинства» в Тбилиси проводиться не будет, хотя с 28 июня по 2 июля пройдет «Неделя Прайда».

Неделя состоит из трех основных мероприятий, в том числе — показ нового грузинского квир фильма о «гомофобии, борьбе и спасении»; Региональная конференция и «Грандиозный Прайд-фестиваль», который объединит местных и зарубежных артистов.

5 июля 2021 г. «Тбилиси Прайд» отменил запланированный «Марш достоинства» на фоне гомофобного насилия в отношении журналистов на акции против «Марша достоинства», в ходе чего пострадали более 50 представителей СМИ.

Полиция задержала в общей сложности 27 человек за насилие в отношении журналистов. Тбилисский городской суд уже привлек к ответственности всех 27 лиц, напавших на журналистов.

Однако, несмотря на многочисленные призывы, правоохранители до сих пор не задержали организаторов насилия.

Примечательно, что народный защитник обратился в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организаторов дела 5 июля, в том числе ведущего телеканала «Альт-Инфо» Зураба Махарадзе.

Известно, что полиция опросила ведущих «Альт-Инфо» и провела обыски в их домах, но сообщений о начале расследования против них не поступало.

