Президент критикует правительство за бездействие по отношению к ультраправым группировкам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила что, несмотря на то, что после событий 5 июля 2021 года прошел год, «сегодня общество все еще ждет, когда виновные предстанут перед судом».

«Это реальность, на основе которой за этот период укрепились пророссийские, насильственные, гомофобные и агрессивные группировки. Они укрепились в стране, 20% территории которой оккупирована Россией, что совершенно недопустимо», — написала президент 5 июля в Facebook.

По словам президента, усиление ультраправых групп, настроенных дружественно к России, «наносит ущерб нашей европейской перспективе».

Относительно требований о запрете ультраправых групп Саломе Зурабишвили подчеркнула, что «в стране с демократическими принципами запрет должен быть последним, крайним шагом и подкрепляться вескими правовыми аргументами, чтобы не было сомнений, что тут произошло нарушение свободы слова и выражения». По ее словам, «возможно наступит необходимость для принятия и аналогичного решения».

«Прежде чем принимать это крайнее решение, каждый должен взять на себя свою долю ответственности, и защита этих групп и поощрение их пророссийской и антиевропейской пропаганды должно быть неприемлемым», — сказала президент.

