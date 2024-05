განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროსი კონკრეტული სამიზნეების ცემის ფაქტს აღიარებს

Less than a minute

7 Less than a minute

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროსმა ზვიად ხარაზიშვილმა, იგივე „ხარებამ“, 28 მაისს „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე მშვიდობიანი მომიტინგეების ცემის ფაქტი აღიარა და განაცხადა, რომ მას სპეციალური „სიები“ აქვს, თუ ვინ უნდა ცემოს სპეცრაზმმა.

„მე ახალგაზრდებს არ ვცემ, მე ვცემ არაკაცებს… სია გვაქვს, ეხლა გაჩვენებთ ცოტა ხანში, გადი, ნუ იღებ“, – მიმართა ხარაზიშვილმა ტელეკომპანია „პირველის“ გადამღებ ჯგუფს. მას არ უნდოდა, რომ გადამღებ ჯგუფს ის გადაეღო, როდესაც ის პარლამენტის წინ შავ მანქანაში იჯდა, სადაც აქციის მონაწილეები არიან შეკრებილნი იმ დროს, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოში „უცხოელი აგენტების“ კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად სხდომა იმართება. უფრო ფართომასშტაბიანი აქცია პარლამენტის სიახლოვეს დღეს 17:00 საათზეა დაგეგმილი.

ხარაზიშვილი პირადად ხელმძღვანელობდა აქციის მშვიდობიან მონაწილეთა სასტიკ დარბევას. „რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე“ (RSF) თანახმად, ხარება „ცნობილია თავისი სადამსჯელო ოპერაციებით „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ“.

This post is also available in: English (ინგლისური)