ევროკავშირის ელჩი საქართველოს ევროკავშირის გზაზე დარჩენისკენ მოუწოდებს

საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ევროპის დღესთან დაკავშირებით 9 მაისს განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც ულოცავს საქართველოს, რომელიც პირველად აღნიშნავს ამ დღეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსით, მოუწოდებს მას „დარჩეს ევროკავშირის გზაზე“ და „არ გაუშვას ეს შესაძლებლობა ხელიდან“.

„დღეს ევროპის დღეა! ყოველწლიურად, სწორედ ამ დღეს, ჩვენ ვფიქრობთ იმ გზაზე, რომელიც მშვიდობისა და თანამშრომლობის ხედვით დაიწყო და 27 ქვეყნის ყველაზე წარმატებულ და აყვავებულ კავშირში გადაიზარდა; მათ განსხვავებული ისტორია და კულტურა აქვთ, მაგრამ ყველა საერთო ღირებულებებითა და მისწრაფებებით არის გაერთიანებული“, – განაცხადა ელჩმა და დასძინა, რომ საქართველოს, როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის მიერ ამ დღის აღნიშვნა „მართლაც ისტორიული მოვლენაა ჩვენს საერთო ევროპულ გზაზე“.

„საქართველოსთვის მიზანია, ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი გახდეს, ისარგებლოს წევრობის ყველა პრივილეგიით და ასევე იკისროს ამ წევრობიდან გამომდინარე ყველა პასუხისმგებლობა. ამისთვის საქართველომ ევროკავშირის ღირებულებების ძლიერი ერთგულება უნდა გამოავლინოს და საჭირო რეფორმები განახორციელოს“, – განაგრძო ელჩმა. მან ხაზი გაუსვა, რომ წლის ბოლოს ევროკავშირი გადაწყვეტს, გადადგამს თუ არა საქართველო შემდეგ ნაბიჯს მისი წევრობისკენ. „ეს შესაძლებლობა არსებობს სწორედ ახლა. არ გაუშვათ ის ხელიდან. ჩვენი კავშირის კარი საბოლოოდ ფართოდ ღიაა! გელოდებით“.

„ჩვენ გვსურს, რომ საქართველო თავისი უნიკალური კულტურითა და ტრადიციებით, ჩვენი ოჯახის, ევროკავშირის, ნაწილი გახდეს. დარჩით ევროკავშირის გზაზე! და დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენ ამ გზაზე თქვენს გვერდით ვართ. ასე რომ, მოდი, აღვნიშნოთ ევროპის დღე და საქართველო ევროკავშირის წევრობას ხელიხელჩაკიდებულებმა მივუახლოოთ“, – განაცხადა ელჩმა ჰერჩინსკიმ.

