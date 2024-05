Посол Евросоюза призвал Грузию оставаться на пути у ЕС

Посол ЕС в Грузии Павел Херчински опубликовал заявление по случаю Дня Европы 9 мая, поздравив Грузию, которая впервые отмечает этот день в качестве кандидата на членство в ЕС, и призвав ее «оставаться на пути в ЕС» и «не упустить эту возможность».

«Сегодня День Европы! Каждый год, именно в этот день, мы размышляем о пути, который начался с видения мира и сотрудничества и перерос в самый успешный и процветающий союз 27 стран; У них разная история и культура, но всех их объединяют общие ценности и стремления», – сказал посол, добавив, что празднование этого дня Грузией, как страной-кандидатом в члены ЕС, «является поистине историческим событием на нашем общем европейском пути».

«Цель Грузии – стать полноправным членом Евросоюза, пользоваться всеми привилегиями членства, а также взять на себя все обязанности, вытекающие из этого членства. Для этого Грузия должна продемонстрировать твердую приверженность ценностям ЕС и провести необходимые реформы», – продолжил посол. Он подчеркнул, что в конце года Евросоюз решит, сделает ли Грузия следующий шаг к своему членству. «Такая возможность существует прямо сейчас. Не упускайте ее. Дверь в наш союз наконец-то широко открыта! Мы ждем».

«Мы хотим, чтобы Грузия с ее уникальной культурой и традициями стала частью нашей семьи, ЕС. Оставайтесь на пути к ЕС! И будьте уверены, мы с вами на этом пути. Так что давайте отметим День Европы и рука об руку приблизим Грузию к членству в ЕС», – сказал посол Херчински.

