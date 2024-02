GMC: დეპუტატების მივლინებები 2023 წელს 1.9 მლნ ლარი დაჯდა, „ქართული ოცნების“ წილი 80%-ია

მმართველობის მონიტორინგის ცენტრმა (GMC) პროექტ „ფლანგვის დეტექტორის“ ფარგლებში განაცხადა საქართველოს პარლამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომ 2023 წელს დეპუტატების მივლინებებში დახარჯულმა ჯამურმა თანხამ 1 939 749 ლარი შეადგინა, საიდანაც „ქართული ოცნების“ დეპუტატების მივლინებების წილი 1 341 822 ლარი, ანუ 80%-ია. საერთაშორისო მივლინებებმა მთლიანი მივლინებების წილის 95% შეადგინა.

ბოლო წლებში მივლინებების ღირებულება სტაბილურად გაიზარდა, გარდა პანდემიის წლებისა, როდესაც საგრძნობლად შემცირდა როგორც მივლინებების რაოდენობა, ასევე მთლიანი ღირებულება. როგორც „ფლანგვის დეტექტორი“ იტყობინება, დანახარჯებში „ქართული ოცნების“ წილი მუდმივად აჭარბებს მთლიანი თანხის 70%-ს. „ფლანგვის დეტექტორის“ თანახმად:

2018 წელს დეპუტატების მივლინებებზე ჯამში 1 681 931 ლარი დაიხარჯა, საიდანაც 80% „ქართული ოცნების“ დეპუტატებზე მოდის;

2019 წელს თანხა 1 748 558 ლარამდე, ხოლო „ქართული ოცნების“ წილი 82%-მდე გაიზარდა;

2020 წელს მთლიანი ხარჯი მნიშვნელოვნად შემცირდა 331 178 ლარამდე, ხოლო მმართველი პარტიის წილი 70%-ზე მეტი იყო;

2021 წელს დეპუტატების მივლინებების ჯამური ხარჯი 767 876 ლარამდე გაიზარდა;

2022 წელს ხარჯი კვლავ გაიზარდა და 1 745 672 ლარი შეადგინა, ხოლო „ქართული ოცნების“ წილი დაახლოებით 83% გახდა;

2023 წელს მთლიანი ხარჯი 194 077 ლარით გაიზარდა და 1 939 749 ლარი, ხოლო „ქართული ოცნების“ დეპუტატების მივლინებების წილმა 80% შეადგინა.

„ფლანგვის დეტექტორის“ ინფორმაციით, 2023 წელს ჯამურად ყველაზე ძვირიანი მივლინებები ქვეყნის გარეთ შემდეგ დეპუტატებს ჰქონდათ:

Ნიკოლოზ სამხარაძე, „ქართული ოცნების“ დეპუტატი და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე – 24 მივლინება, 152 994 ლარი;

Მაკა ბოჭორიშვილი, „ქართული ოცნების“ დეპუტატი და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე – 29 მივლინება, 143 476 ლარი;

გივი მიქანაძე, „ქართული ოცნების“ დეპუტატი და განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე – 20 მივლინება, 95 520 ლარი.

„ფლანგვის დეტექტორის“ ინფორმაციით, 2023 წლის ყველაზე ძვირიანი მივლინება საზღვარგარეთ პარლამენტის თავმჯდომარეს, შალვა პაპუაშვილს ეკუთვნის, რომელიც ანგოლაში იმყოფებოდა და ჯამში 18 973 დახარჯა.

