GMC: Командировки депутатов в 2023 году обошлись в 1,9 млн лари, доля «Грузинской мечты» составляет 80%

На основании информации, опубликованной Парламентом Грузии, Центр мониторинга управления (GMC) в рамках проекта «Детектор растрат» заявил, что общая сумма, потраченная на командировки депутатов в 2023 году, составила 1 939 749 лари, из которых доля визитов депутатов «Грузинской мечты» составила 1 341 822 лари, или 80%. Международные командировки составили 95% от общей доли командировок.

Стоимость командировок в последние годы стабильно росла, за исключением периода пандемии, когда и количество командировок, и их общая стоимость значительно снизились. Как сообщает «Детектор растрат», доля «Грузинской мечты» в расходах постоянно превышает 70% от общей суммы. По данным «Детектора растрат»:

В 2018 году на командировки депутатов было потрачено 1 681 931 лари, из которых 80% приходится на депутатов «Грузинской мечты»;

В 2019 году сумма увеличилась до 1 748 558 лари, а доля «Грузинской мечты» выросла до 82%;

В 2020 году общие расходы были значительно сократились до 331 178 лари, а доля правящей партии составила более 70%;

В 2021 году общая стоимость командировок депутатов увеличилась до 767 876 лари;

В 2022 году расходы снова увеличились и составили 1 745 672 лари, а доля «Грузинской мечты» стала примерно 83%;

В 2023 году общие расходы увеличились на 194 077 лари и достигли 1 939 749 лари, а доля командировок депутатов «Грузинской мечты» составила 80%.

По данным «Детектора растрат», в 2023 году самые дорогие командировки за границу были следующих депутатов:

Николоз Самхарадзе, депутат «Грузинской мечты» и председатель Комитета по внешним отношениям – 24 командировки, 152 994 лари;

Мака Бочоришвили, депутат от «Грузинской мечты» и председатель Комитета европейской интеграции – 29 командировок, 143 476 лари;

Гиви Миканадзе, депутат «Грузинской мечты», председатель Комитета по образованию, науке и делам молодежи – 20 командировок, 95 520 лари.

По данным «Детектора растрат», самая дорогая командировка 2023 года была у председателя Парламента Шалвы Папуашвили, который побывал в Анголе и потратил в общей сложности 18 973 доллара.

